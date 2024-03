/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Mladé Boleslavi B mají za sebou první jarní mistrák. Po odloženém utkání v Zápech přivezli bod z Ústí nad Labem, s nímž se rozešli smírně 2:2. Hosté v utkání zahodili pokutový kop a o náskok přišli hluboko v nastavení.

FK Viagem Ústí nad Labem - FK Mladá Boleslav B, závěr 1. poločasu | Video: Deník/Daniel Brzák

Hosté dvakrát udeřili hned v úvodu Filou a Peterkou. Marné dobývání jejich svatyně pak vyústilo v gól Bouguetouty po úchvatné ráně a závěrečnou trefu Kučery v šesté z celkem devíti nastavených minut druhého poločasu.

Ačkoliv se do hry Ústí mnohdy vkrádala nepřesnost v centrech i v zakončení, soupeře kromě úvodu a závěru do mnoha příležitostí nepustilo. Výjimkou budiž 68. minuta, kdy Boleslavští z ojedinělé příležitosti vytěžili po ruce jednoho z domácích hráčů pokutový kop. Kaulfus ho však poslal pouze do břevna.

Severočeši tak mohli dál honit pouze jednobrankové manko, což se jim po sérii neproměněných šancí Boleslavi na pojistku v závěru povedlo.

Neproměněná penalta Mladé Boleslavi

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

FK Viagem Ústí nad Labem - FK Mladá Boleslav B 2:2 (1:2)

Branky: 39. Bouguetouta, 90+6. Kučera – 3. Fila, 15. Peterka. Rozhodčí: A. Beneš. ŽK: 3:1. Diváci: 748.

Ústí: Němec – Březina, Buneš (70. Ouattara), Richter (76. Čítek), Mareš (C) (46. Čičovský), Černý, Bouguetouta, Hyčka, Červenka, Spychka, Kučera.

Boleslav B: Kořán - Tvrdý, Rulc, König, Tichý - Kodad, Fila (59. Howard), Dohalský, Vostřel (90. Novák) - Kaulfus (80. Gregor), Peterka (59. Vlček).