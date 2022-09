Druhý útočník Kolína Fotr mohl po změně stran náskok ještě vylepšit, po úprku obraně si ale střelou z šestnáctky na Mikulce nepřišel. Hosté tak byli do poslední chvíle ve hře alespoň o bod. Po vyrovnání asi nejvíce volala šance Vojty, který ale v 74. minutě pálil z levého křídla pouze do Otáhala, a volej dorážejícího Vlka se mezi tyče nevešel vůbec.

„Těžké utkání s mladým a běhavým soupeřem,“ podotkl trenér vítězů Petr Pavlík. Kolín se na uhájení stoprocentní domácí bilance nadřel. Běhaví mladíci Boleslavi hráli organizovaně, ani fotbalovost jim nescházela. V Borkách zanechali velmi dobrý dojem.

„Čekali jsme, že bude soupeř v reprezentační přestávce posílený hráči áčka, ale nebyl. Bohužel pro nás, protože mladí kluci se chopili šance a chtěli se ukázat. Běhali a zatápěli nám,“ přiznal Petr Pavlík. Jeho svěřenci se tak těžko dostávali před branku hostů. Těsný náskok ale uhájili. „Byli jsme o ten gól šťastnější, ale šli jsme mu naproti poctivým výkonem. S přístupem hráčů jsem spokojený,“ konstatoval Petr Pavlík.

Podle hostujícího Pavla Malury v utkání prohrál herně lepší celek. „Měli jsme víc šancí i situací, ze kterých mohly šance vzniknout. Doplatili jsme na to, že jsme v pokutovém území nebyli dostatečně kvalitní. Z kvalitní hry ve středu pole jsme si nedokázali vytvořit ještě více příležitostí a ty, které jsme měli, jsme nedokázali přetavit v góly," mrzelo trenéra Boleslavi.

Z výsledku byl zklamaný o to víc, že penaltu řadil do kategorie sporných. S týmem tak prožil malé déjà vu. Penaltou, tentokrát v poslední minutě, totiž před třemi týdny ztratil téměř jistou výhru v Mostě. „Stejně jako tam to i dnes bylo na vítězství," byl přesvědčený.

Celkovou podzimní bilanci ale považuje za solidní. „De facto hrajeme s klukama ročníků 2002 a 2003, dokonce i s nějakými 2004. Na to, že máme mužstvo mladší dvaceti let, si v soutěži nevedeme úplně nejhůř. Opravdu zasloužená prohra byla v podstatě jen s Brozany. Kromě tohoto utkání nemohu říct, že bychom s nějakým výkonem byli nespokojení," ohlédl se a připomněl i podle něj spíše nešťastnou porážku v Teplicích: „Ve výborném utkání s kvalitním soupeřem jsme tam doplatili na individuální chyby."

FK Kolín – FK Mladá Boleslav B 1:0 (1:0)

Branka: 37. z pen. Sodoma. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 4:3. Diváci: 200. Boleslav B: Mikulec – Jahic (78. Vlček), Vlk, Slabyhoud (46. Coňk), Tichý (46. Dufek), Leitl (68. Novotný), Vostřel (68. Snížek), Stránský, Rulc, König, Vojta.