Zdeněk Hašek po přestávce už nasadil opory Richtera či Cháberu a právě on v 54. min. vyslal ránu z 30 metrů těsně vedle. Po deseti minutách to byl znovu Chábera, který odcentroval do malého vápna, ale Richter ve skluzu poslal míč nad. Velvarské úsilí se naplnilo v 68. min., kdy Vopat poslal pasem do sólového úniku rovněž střídajícího Šlegla a ten tváří v tvář nedal brankáři Mikulcovi šanci - 1:0.

Jenže v závěrečně čtvrthodince padla na Velvarské kondiční deka. Hosté toho dokonale využili a v rozpětí pěti minut skóre otočili, když v 76.min. po centru Königa srovnal Dufek a za čtyři minuty dokonal obrat Vojta střelou z deseti metrů, na kterou byl brankář Štefan krátký. Snaha Slovanu alespoň vyrovnat přes několik pokusů skončila na obranné hradbě mladoboleslavských mladíků.

Spousta šancí, ale góly jen z penalt. Slaný bere jenom bod

"Doplatili jsme na náročnou středu, což se projevilo po vstřelení vedoucí branky, kdy jsme propadli fyzicky," znělo hodnocení domácího kouče Zdeňka Haška.

Jeho protějšek Pavel Malura neskrýval radost: "Když se domácí dostali do vedení, byl jsem skeptický. Naštěstí se kluci postavili relativní beznaději čelem. Musím je pochválit za to, jak se jim podařilo potrestat zjevnou kondiční únavu soupeře."

Slovan Velvary - FK Mladá Boleslav B 1:2 (0:0). Branky: 68. Šlegl – 76. Dufek, 80. Vojta. Rozhodčí: Kolátor. Diváků: 150.

Velvary: Štefan – Šustr (46. Richter), Drozda, Rubeš - Schneider (46. Chábera), Luong (81.Šimkovský), Stárek (77. Havránek), Kott, Březina - Vopat, Duong (58. Šlegl).

Mladá Boleslav B: Mikulec - Coňk, Novotný (64. Dufek), Vlk, Tichý (64. Leitl), Darmovzal, Vaníček (46. Hradec), Rulc, König, Vojta (87. Zahustel), Snížek (46. Vostřel).

Mojmír STRACHOTA