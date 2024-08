Jasnou převahu v hledišti měli na premiérovém okresním derby v Mladé Boleslavi příznivci Benátek, na hřišti to už tak jasné nebylo, ale i tam hosté oslavili těsné vítězství a získali první body po návratu do ČFL.

Jejich klíčovou postavou byl útočník Patrik Žitka, letní posila z Velkých Hamrů. Ten měl prsty ve všech gólech – skóre otevřel ve 12. minutě po náběhu na kolmici do samostatného nájezdu. Kořán jeho zakončení jen ztlumil a Benátky vedly. Vzápětí mohl Žitka zvýšit, ale v totožné situaci byl vítězem souboje mladoboleslavský brankář.

Ve 36. minutě domácí ani v přesile nedokázali uhlídat benáteckou dvojici. Žitka se na pravé straně zbavil dvou hráčů a jeho zpětnou přihrávku uklidil z voleje tvrdě do sítě Daniel Duch – 0:2. Vzápětí ovšem prostřelil Kellera z velkého vápna Tobiáš Gregor a z první přímé střely snížil.

Do druhé půle vstoupila boleslavská juniorka daleko rázněji. Vaníčkovu dělovku ještě Keller vyrazil, ale v 51. minutě se stejný hráč skvěle protáhl pokutovým územím a jeho zpětnou přihráku zahuštěným prostorem využil Denis Kaulfus k vyrovnání na 2:2.

Za sedm minut padlo při boleslavském náporu z rohového kopu rozhodnutí – jenže do sítě na opačné straně. Míč zachytil Poběrežský a vyslal podél pravé lajny do sóla Žitku. Ten se opět prosadil a jeho centr umístil z voleje do sítě Tomáš Fabián, jeden ze čtyř hráčů, kteří prošli juniorkou Boleslavi a jediný, který to dotáhl až do ligového áčka.

„Motivace byla obrovská, samozřejmě mnozí kluci tady vyrůstali, i asistent /Jan Kysela/ tady něco odehrál. Jsem nesmírně rád, že jsme to odpracovali a zasloužili si vítězství,“ vyzdvihl benátecký trenér Tomáš Staněk.

„Strašně špatně bráníme. Soupeř udělá tři akce, dá z toho tři góly. Jsme naprosto nedůslední v soubojích, nedokážeme si včas nabrat hráče a nemůžeme spoléhat na to, že dáme pokaždé čtyři pět branek,“ hněval se trenér béčka Mladé Boleslavi Pavel Malura. „Před gólem byl faul na našeho hráče, který měl míč na noze. Soupeř hodně fauloval, někdy se to zapískalo, jindy ne. Ale místo abychom hráli, tak si všichni chceme vynucovat písknutí a pak se nesoustředíme na zachycení brejku a inkasujeme,“ viděl Malura příčinu rozhodující trefy.

Hosté si cennou výhru nenechali vzít, ač se zbylou půlhodinu jen bránili. Několik hlaviček skončilo těsně mimo, v závěru neobstřelil Kellera osamocený Vaníček a naprosto klíčový zákrok vytáhla posila z pražské Admiry v poslední minutě proti Leitlovu trestnému kopu z 18 metrů do šibenice.

„Hráli jsme asi ne pohledně, ale účelně. Na šance to bylo asi nastejno, i když soupeř byl pohyblivější a častěji na míči,“ uvedl Tomáš Staněk. „Jsem rád, že jsme napravili zápas s Ústím nad Orlicí. Příští týden máme silné Zápy a být na nule by nebylo pro psychiku vůbec příjemné,“ dodal trenér nováčka ČFL.

Mladá Boleslav B – Benátky 2:3 (1:2)

Branky: 40. Gregor, 51. Kaulfus – 12. Žitka, 36. Duch, 58. Fabián. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 3:2. Diváků: 265. Střely na bránu: 5:5. Rohy: 11:2.

Mladá Boleslav B: Kořán – König, Výda, Leitl – Kaulfus (70. Novák), Kolář (73. Vostřel), Žitný, Fiker (46. Dohalský) – Vaníček, Gregor (90.+4 Benlalam), Vlček (70. Monyč).

Benátky: Keller – Zabilanský, Glöckner (23. Hell), Kopa, Komma – Poběrežský, Hájek (62. Rulf), Tvaroha (62. Šimeček), Duch (82. Vobořil) – Fabián, Žitka (82. Kohout).