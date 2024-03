Málo vídaný scénář nabídlo utkání třetího jarního kola ČFL mezi béčky Pardubic a Mladé Boleslavi. Dramatický zápas přinesl ve druhém poločase kromě dalších šancí hned tři pokutové kopy. Proměnění se ovšem nedočkal ani jeden. O třech bodech tak rozhodla rána domácího Štěpána Machů z prvního poločasu.

Brankář David Kořán držel naděje Mladé Boleslavi B na bodový zisk, v Pardubicích lapil dvě penalty | Foto: Deník/Daniel Brzák

Přehlídku zahozených penalt odstartoval deset minut po přestávce domácí Pandula. V souboji tělo na tělo s Königem šel v šestnáctce k zemi a sám si postavil míč na puntík. Brankář Kořán jej ale u své pravé tyče skvěle vychytal.

V 79. minutě se obsazení mírně změnilo. V roli faulovaného byl stejný hráč, jeho únik hasil tentokrát už neoddiskutovatelným žlutým zákrokem až ten poslední možný. Sám brankář Boleslavi ale udržel naději svého týmu. Střídajícího Nováka rovněž přečetl a ránu k druhé tyči vyrazil.

Už v nastaveném čase se jeho zákroky mohly dočkat zúročení. Tichého ve snaze od odkop trefil jeden z protihráčů. K penaltě se postavil Könik, jenže také brankář Šmíd zvolil skok na správnou stranu a udržel čisté konto.

„Vzhledem k oboustranné hře by utkání remíza slušela určitě víc než naše prohra,“ měl jasno trenér Boleslavi B Pavel Malura. Na mysli neměl pouze neproměněnou penaltu v samém závěru, byť ta by téměř jistě znamenala bodový zisk. Místo toho se hostům vrátily vzpomínky na týden starý zápas v Ústí. Tam za neproměnění „desítky“ pykali vyrovnáním v závěru.

„Neumíme soupeře z těch jeho chyb potrestat,“ našel kouč Malura společný jmenovatel obou zápasů, které tak mohly dopadnout o poznání lépe než ziskem jediného bodu, byť z Ústí se rozhodně počítá. „Měli jsme v rukách čtyři body, že je nemáme, je jen naše chyba a musí nás to mrzet,“ dodal.

Samotnému nácviku penalt se s týmem v tréninku věnuje, penalta v utkání je ale podle něj tak trochu jinou disciplínou. „Je to o odolnosti hráče, jeho schopnosti vyřešit kritickou situaci mentálně i technicky. Nemáme v tomto sílu, jakou bychom měli mít,“ je přesvědčený a jako omluvu rozhodně nebere věk hráčů.

„Buď jsem dost silný, nebo ne. Nic mezitím. Ve dvaceti už hrají fotbal více než deset let. Není to o věku, ale spíš o mentálním nastavení. V Dortmundu, Manchesteru City nebo Liverpoolu hrají mladší než oni, hrají Ligu mistrů a zvládají to. Kluci v zahraničí jsou mnohem sebevědomější a dokáží na sebe mnohem víc vzít zodpovědnost za tým,“ porovnával.

Kdo naopak kritické chvíle skvěle ustál, byl brankář David Kořán. Trenér Malura souhlasně přikyvuje. „Je to kluk, který je na tom mentálně velice dobře. Podobné situace vyhledává a těší se na ně. Pořád si myslím, že penalta se dá jen špatně kopnout, na druhou stranu ale brankář hraje obrovskou roli. Znám i takové, kteří v životě žádnou nechytli. Patří mu za to pochvala. Už v Ústí chytil hlavně v závěru zázračné věci,“ ocenil trenér béčka přínos dvacetiletého talentu. V Pardubicích byl krátký pouze na parádní ránu do šibenice, kterou Machů ještě do přestávky nakonec divoký zápas i rozhodl.