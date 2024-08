Návrat do třetí ligy po šesti letech benáteckým fotbalistům nevyšel. Domácí klání proti dalšímu nováčkovi z Ústí nad Orlicí prakticky rozhodl první poločas. V něm se do listiny střelců dvakrát zapsal kapitán východočeského týmu Souček. I když si domácí hráči vypracovali několik nadějných příležitostí, branku se jim vstřelit nepodařilo a první body do tabulky třetí nejvyšší soutěže nezískali.

V úvodu utkání byl aktivnější domácí tým. Fabiánovo zakončení z hranice vápna se ale mezi tyče nevměstnalo. Hosté se postupně začali osmělovat. S tvrdou střelou Bednáře z uctivé vzdálenosti si brankář Dědek poradil.

V 18. minutě udržel míč Hynek před dotírajícím Tvarohou a nabídl ho do pokutového území Bednářovi, proti kterému si nedovoleně počínal Hell a hlavní rozhodčí Melničuk ukázal na penaltový puntík. Míč si postavil kapitán Souček, mířil k levé tyči, kam se Dědek natahoval, avšak na míč nedosáhl.

O osm minut později se na levé straně uvolnil Špatenka, chirurgicky přesný centr posadil na hlavu Součka, jenž svým druhým gólem zmrazil benátecký tým. Ke snížení nepomohl domácímu týmu ani závar po rohovém kopu Hájka, po němž brankář Tlustý nejistě vyrážel míč.

Do druhého poločasu domácí trenéři dvakrát vystřídali. Počítat nemohli ani s Bodlákem, který se osm minut před poločasovou přestávkou zranil. V 56. minutě zahřmělo před Tlustého brankou. Po dalším rohovém kopu Hájka se dostal k hlavičkovému pokusu obránce Kopa, těsně ale minul. Registrovat poté můžeme Hoffmanovu střelu zpoza vápna, která se do branky nevešla či hlavičku domácího Macka, se kterou si poradil brankář Tlustý.

Pozorně hrající orlicko-ústecká defenzíva nepouštěla benátecký tým do koncovky. Tlustého pozornost tak vyzkoušel jen z uctivé vzdálenosti Duch, hostující brankář si ale nadvakrát poradil. Podobně jako se Zabilanského střelou z pravé strany v dvouminutovém nastavení.

Trenéři po utkání

Tomáš Staněk, Benátky: Zápas se hodnotí těžce, protože převažuje zklamání z našeho výkonu, zejména v prvním poločase. Dá se říci, že utkání rozhodla větší soupeřova kvalita směrem do ofenzívy. Neměli jsme penaltu, ale vypracovali jsme si podobné situace, jako mělo Ústí. Ve druhém poločase měl gól na hlavě Kopa, kdy míč téměř lízal tyčku. V závěru jsme měli další dvě příležitosti. Pokud bychom měli větší kvalitu, tak je vyřešíme a výsledek by vypadal jinak. Problém byl ale v prvním poločase. Na soupeře jsme se připravovali stejně tak, jako když jsme s nimi hráli v divizi. Tehdy jsme pokyny dodrželi, ale nyní se nám to nepovedlo. Dělali jsme přihrávky, které jsme hrát nesměli. Po jedné situaci z levé strany soupeř vytěžil penaltu. V té druhé vstřelil ukázkový gól, který Souček střílí stále, kdy z hloubi pole zaběhne za obranu a přijde na něj míč a my ho nepokryli. Tohle byly dva klíčové momenty zápasu. Náš výkon v prvním poločase mě opravdu mrzí. Proti takovému soupeři, jakým je Ústí a jak hraje, je strašně těžké výsledek otáčet. Snažili jsme se, otevřeli jsme hru, měli jsme nějaké střely ze střední vzdálenosti, ale spíše to byl zmar a obrovská nekvalita směrem dopředu. Pokud se dostaneme k centru, skončí z devadesáti procent na prvním hráči. Neměli jsme prostě kvalitu směrem do vápna, a to nám sebralo body. Náš výkon v prvním poločase nebyl dobrý, v tom druhém se malinko zlepšil, ale stále je to málo. Musíme zkvalitnit předfinální fázi, aby útočníci měli z čeho zakončovat. Tam dnes byla naše největší slabina.

Vladimír Chudý, Ústí n. O.: Povedl se nám vstup do utkání. Dvě vstřelené branky nám určitě pomohly. Za stavu 2:0 se nám hrálo lépe. Soupeř musel dotahovat náskok a určitě v prvním poločase ho to poznamenalo. V tom druhém se snažil, my ale chtěli dobře bránit a chodit do brejků. To první se nám dařilo, to druhé už méně. Benátky hrozily po standardních situacích, dvakrát jsme měli kliku, že se nám podařilo rohový kop ubránit. Závěr jsme uhráli bez větších soupeřových šancí. Za tři body jsem pochopitelně rád.

SK Benátky n. J. – Jiskra Ústí nad Orlicí 0:2 (0:2)

Branky: 19. (pen.) a 27. Souček. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Melničuk – Šmat, Jati. Diváci: 270.

Benátky: Dědek – Kopa, Glöckner, Hell (46. Zabilanský), Tvaroha (65. Komma) – Poběrežský, Vobořil (46. Macek), Duch, Bodlák (37. Hájek) – Fabián, Žitka (73. Kohout).

Ústí n. O.: Tlustý – Táborský, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (74. Kuja), Špatenka, Stránský (90. Mach), Souček (66. Ráliš), Hoffman (66. Faltus) – Bednář (74. Zvolánek).