Podle trenéra boleslavské rezervy Pavla Malury šlo o zasloužené vítězství. Jediné, co znovu nebylo zcela podle představ - střelecká efektivita mladého týmu. Ten se v pěti posledních přípravných zápasech gólově prosadil celkem jen třikrát.

„Hlavně prvních třicet minut jsme byli výrazně lepší. Měli jsme dost šancí, které jsme neproměnili, situace před vápnem jsme neřešili dobře. Pak se hra do půle vyrovnala. Nakonec jsme branku vstřelili, ale soupeř měl šanci srovnat penaltou, kterou naštěstí pro nás nedal (břevno). Pak už jsme utkání relativně drželi pod kontrolou až do konce a soupeř toho už příliš neměl. My jsme měli ještě další šance,“ popsal trenér Malura duel hraný na umělé trávě.

Foto: Festival šancí Vasila Kušeje přinesl Boleslavi první jarní výhru

Na tu se se svými svěřenci vrátil po středeční těsné porážce v jinak vyrovnaném utkání s druholigovým Varnsdorfem. Také s premiérovým letošním vystoupením na přírodním pažitu panovala v realizačním týmu FK spíše spokojenost, až na zmíněné nízké procento využitých šancí. Tu první navíc přel Vojtovi za stavu 0:1 po rohovém kopu praporek rozhodčího, podle domácích neprávem. Vlček pak v závěru už jen korigoval na 1:2.

„První půli jsme byli lepší a do ničeho je nepouštěli. Hodně nám tam pomohli hráči z áčka jako Suchomel. Druhá půle, kdy už hráli čistě jen hráči béčka plus Matyáš Vojta, který nám pomáhá, už byl zápas vyrovnanější. Na gólové šanci to měl určitě lepší soupeř, ale přidal jen jeden gól,“ vrátil se k přípravnému utkání číslo šest trenér Mladé Boleslavi.

Toho těší, že s „nepříjemným“ soupeřem z vrchní části druholigové tabulky hráči udrželi krok. „Dokázali si, že zlepšení jejich výkonnosti je poměrně zásadní. Před rokem jsme s druholigovými soupeři vůbec nemohli hrát. Dneska s nimi hrajeme vyrovnané zápasy,“ pochvaloval si Pavel Malura.

Kosmonosy protočily dvě sestavy, první předvedla nejhorší poločas přípravy

Účastníkům ČFL nyní zbývá pouze jediný víkend na doladění formy před ostrým jarním startem. Střeleckou potenci si Boleslavští budou moci znovu otestovat v duelu s divizními Kosmonosy. Odehraje se rovněž na umělé trávě, kam se s vysokou pravděpodobností přesunou i některé z úvodních mistráků.