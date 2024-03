Bezbrankovou remízu sledovali diváci při svátečním pátečním zápase třetí ligy mezi domácím FK Baník Most-Souš a béčkem Mladé Boleslavi. Středočechům pomohla i velezkušená posila z áčka bývalý reprezentant Marek Matějovský, který v lize stojí za čtyři žluté karty.

Děkovačka FK Baník Most-Souš s fanoušky po zápase s Boleslaví. | Video: Deník/Václav Veverka

Mostecký forvard Jindřich Novotný myslel v zápase na další zásah, který by ho vynesl na první místo tabulky střelců. I když se na hrotu bil, pracoval, tak na kýžený úspěch nedosáhl. Ve druhém poločase volala po gólu jeho pohledná spolupráce s Matějem Kubešem, když Novotný vyšachoval obranu, předložil míč Kubešovi, ale toho si vyčíhal brankář Kořán. Kotel domácích fanoušků jen zašuměl. V samém závěru baníkovci díky standardkám přikovali škodováky v jejich vápně, ale tlak už k plnému bodovému zisku nevedl.

„Boleslav byla těžkým soupeřem, běhavým s mladými kluky. Myslím si, že to byly spíše taktické šachy z obou stran než kvalitní podívaná. My jsme si vytvořili ve druhém poločase mírnější převahu. Kubeš tam měl šanci, řekl bych možná vyloženější, ale jinak si myslím, že výsledek odpovídá tomu, co diváci viděli,“ hodnotil mostecký kouč Miloš Sazima. Speciálním byl duel pro mosteckého gólmana Kryštofa Lichtenberga, který právě z Boleslavi do Mostu přišel. Vytáhl se, udržel čisté konto.

„Já k tomu přistupoval jako ke každému jinému zápasu, hlavně jsem chtěl klukům vzadu pomoct. Škoda, mysleli jsme si na výhru, nevyšlo to“ řekl mostecký brankář, který vyzdvihl přínos hostujícího záložníka Marka Matějovského.

„V tomto zápase si myslím, že Mára Matějovský soupeři hodně pomohl, protože většinu balonů hráli přes něj. Mára jim to rozdával, mělo to určitý vliv. V dalších zápasech ale chceme opět sbírat body, naším cílem je udržet se co nejvýše,“ vyhlašuje Lichtenberg.

„V utkání plném soubojů a bojovnosti sice fotbal moc vidět nebyl, ale vezeme si další bod ze hřiště soupeře," komentoval zisk šestého venkovního bodu v ročníku trenér Středočechů Pavel Malura.