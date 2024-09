„K zápasu není co dodat. Zaslouženě vyhrál naprosto lepší soupeř. Předčili nás kvalitou i pohybem a šli od začátku až do konce za vítězstvím,“ hodnotil utkání trenér Benátek Tomáš Staněk.

Hosté dokázali držet krok s favoritem pouze v úvodu, poté vládli už jen Severočeši. Soupeři, který byl unaven po velmi náročném programu, ve druhé půli nasázeli další tři branky. Benátky ve druhé pětačtyřicetiminutovce nepustily ani do jedné šance. Někdejší reprezentační brankář Grigar si tak v ústeckých službách připsal již třetí čisté konto v pátém zápase.

„Ústí můžeme jen pogratulovat, protože má výborný tým. Tohle není ani soupeř, se kterým se můžeme v tuto chvíli nějakým způsobem rovnat,“ dodal Tomáš Staněk, který oproti utkání v Teplicích udělal v základní sestavě hned sedm změn s úmyslem rozložit síly po dvou náročných anglických týdnech.

Viagem vyrukoval do zápasu se svými největšími hvězdami, které sehrály nespočet prvoligových zápasů. Po absenci v prvních třech kolech nechyběl už ani zkušený Tomáš Kučera.

Podle domácího trenéra Svatopluka Habance nebylo utkání do poločasu tak jednoduché, jak napovídá konečný výsledek: „Soupeř hrál ze zajímavého bloku. Překvapil nás, protože do základní sestavy nenasadil rychlostní typy hráčů, které poslal do hry až ve druhém poločase. Myslím si, že v druhé půli jsme byli ještě ve větším tlaku. Hosté nám svoji hrou v první půli utkání vůbec nezjednodušili. Naopak jednu jejich střelu velmi dobře chytil náš brankář Grigar. Celkově si vypracovali minimálně dvě velké šance (Šimeček, Mlynka). Poté se ale ukázala naše síla a dominance na míči. Nebyli jsme tolik v ofsajdech, jako v prvním poločase, a proto jsme si zasloužili takovou výhru,“ rozebíral duel hraný před bezmála sedmnácti stovkami diváků.

FK Viagem Ústí n. L. – SK Benátky n. J. 4:0 (1:0)

Branky: 18. Kučera, 65. Richter, 79. Červenka, 85. Vinicius. Rozhodčí: Raplík – Jansa, Schmeiser. ŽK: 1:1. Diváci: 1673.

Ústí nad Labem: Grigar – Kučera, Čítek, Žežulka, Novotný (81. Tarasenko) – Kodad (65. Čičovský), Kott (87. Tomšík), Tureček (81. Vinicius), Richter – Černý (65. Ugwu), Červenka.

Benátky: Keller – Kopa, Glöckner, Hell, Komma – Šimeček (75. Duch), Komárek (84. Tvaroha), Vobořil – Mlynka (46. Fabián), Macek (46. Žitka), Kohout (46. Zabilanský).