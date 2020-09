V první polovině týdne trénovala mladoboleslavská rezerva bez hlavního trenéra Marka Kuliče. „V pondělí, úterý a ve středu jsem byl na licenci. Ve čtvrtek jsem byl s týmem poprvé v týdnu,“ sdělil trenér Kulič.

Mladá Boleslav B i Velvary mají shodně po třech odehraných zápasech šest bodů a v tabulce jsou sousedé. Velvary se nachází na šesté pozici, Boleslav B pod nimi. „Připravujeme se na těžkého soupeře, který má ze tří zápasů šest bodů. Bude to klasický zápas proti dospělákům. Bude to pro nás náročné, ale v domácím prostředí chceme naplno bodovat,“ poznamenal kormidelník mladoboleslavské střídačky Marek Kulič.

Rezerva Mladé Boleslavi úvodní dva zápasy vyhrála. Nejprve porazila Hradec Králové, a pak Chlumec nad Cidlinou.

„Tři zápasy, šest bodů, určitá spokojenost je, ale kaňkou je utkání v Ústí nad Orlicí, které se nám nepovedlo a prohráli jsme 1:4. Byl to zápas plný soubojů a dá se říct, že nás soupeř umlátil,“ vrátil se k poslednímu utkání Kulič, který touží získat vyšší trenérskou licenci. „Studuji nejvyšší profi licenci, byl to poslední běh. Pokud všechno splním, tak v říjnu by měly být závěrečné zkoušky. Je to pro trenéra takový poslední krok,“ poznamenal s úsměvem na tváří a pokračoval. „Člověk se postupně jako trenér začal tak nějak zdokonalovat, získávat vyšší licence. Jsem strašně šťastný, že se blížím k zisku této licence, není sranda se k ní dostat,“ řekl.

Poslední vzájemný zápas sehrála Mladá Boleslav B proti Velvarům 31. srpna 2019 a hostující Slovan vyhrál 3:2 na pokutové kopy. Oplatí Boleslav svému soupeři porážku?