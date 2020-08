Hradec Králové Fotbalisté „B“ týmu Mladé Boleslavi mají za sebou úvodní zápas nové sezony ČFL . V Hradci Králové tým vedený Markem Kuličem vyhrál 1:0.

„Vstup do zápasu jsme měli dobrý. Hned v páté nebo šesté minutě jsme měli první velkou šanci. Ondřej Rudzan odcentroval před branku, a pak hlavičkoval těsně nad Alessandro Angelozzi,“ připomněl velkou šanci Mladé Boleslavi v úvodu zápasu Marek Kulič.

Neproměněná příležitost mohla hostující fotbalisty mrzet, protože po centru ze strany na vzdálenější tyč výborně zasáhl brankář Denis Hartych. „Velmi nás podržel gólman, díky němu byl stav bezbrankový,“ poznamenal trenér Kulič.

Ve zbytku prvního poločasu byli fotbalisté Mladé Boleslavi aktivnější, měli více ze hry, ale nedokázali ohrozit brankáře Ondřeje Macha nebezpečnější střelou.

„Hradec Králové využíval našich nepřesností v rozehrávce, ze kterých například plynuly dva rohové kopy za sebou,“ doplnil Kulič.

Ve druhém poločase hráli fotbalisté Mladé Boleslavi aktivní fotbal, domácí Hradec Králové musel zastavovat jednu útočnou akci soupeře za druhou. Velkou šanci měli hosté v 65. minutě, Nicolas Moravčík vyslal zajímavou střelu, ale brankář Mach byl připravený. Stále platil bezbrankový stav.

ROZHODL RUDZAN

Klíčový moment zápasu se odehrál deset minut před koncem. Ondřej Bičiště využil tlak svého celku k přihrávce před branku.„Obránci si srazili míč do pokutového území a Ondřej Rudzan překonal brankáře Hradce Králové,“ popsal gólový moment zápasu Marek Kulič. Mladoboleslavský trenér byl po zápase spokojený. „Jsem velmi pyšný na kluky, že dobře odehráli těžké utkání,“ dodal Kulič. Mladá Boleslav odcestovala k zápasu se základní jedenáctkou a jen třemi hráči na střídání. Jeden z tria hráčů na lavičce byl brankář Jáchym Šárek.

„Byl to nouzový stav, měli jsme na střídání jen dva hráče do pole. Hlavní tým v neděli hrál zápas nejvyšší soutěže, navíc zasáhla vyšší moc. Je to velice nepříjemné, nikdy nevíte, co se stane. Kdyby se nám zranili dva hráči, tak nemáme dalšího hráče, kterého poslat v případě střídání do hry. Museli jsme improvizovat, ale vyšlo nám to. Jsem rád, že jsme vyhráli, nikdo se nezranil a neinkasovali jsme branku,“ dodal na závěr viditelně spokojený Kulič.