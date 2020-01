V druholigové Zbrojovce má sice 195 centimetrů vysoký dlouhán ještě do června platnou smlouvu. Po nástupu trenéra Machálka ale dříve nepostradatelný člen týmu a kapitán nedostával tolik prostoru a střelecky se odmlčel. V probíhající zimní přípravě přišla na přetřes možnost, že by sedmatřicetiletý snajpr místo pro obě strany nevýhodného vysedávání na lavičce zamířil jinam.

„Připravuju se s mužstvem a čekám, co se bude dít. Nějaká jednání probíhají, zatím nejsou v takové fázi, abych mohl něco říct. Domluvili jsme se s klubem, že až bude všechno jasné, dáme vědět, co a jak,“ vyjádřil se nedávno sám Magera.

O osudu hráče, který na jih Moravy zamířil v létě 2018 po šesti letech v dresu Mladé Boleslavi, by mohlo být jasno už v nejbližších dnech. O jeho schopnosti a zkušenosti totiž náramně stojí v třetiligových Zápech, kde v nedávné minulosti dohrávali své kariéry i další prvoligisté.

Podle šéfa tamního fotbalu Františka Maška ale ještě transfer uzavřený není. „Jednání probíhají už delší dobu. Dnes by měl dorazit na trénink. Pak budeme nejspíš chytřejší,“ reagoval v pondělí na dotaz Deníku manažer klubu z městysu nedaleko Brandýsa nad Labem.

Důvod, proč v táboře druhého týmu podzimu v jedné z třetiligových skupin usilují o příchod autora 59 prvoligových gólů, je zřejmý. „Chceme vyhrát ČFL. Našimi nejlepšími střelci jsou stopeři Duben s Pávkem a bek Hašek,“ objasňuje Mašek, proč si dal za cíl přivést v zimě střelce z povolání. „Jeho jméno mě napadlo hned. I když to zpočátku vypadalo jako velké sousto s malou nadějí, tak postupem času se zdá, že by to mohlo dopadnout,“ věří. Nepochybuje přitom, že by šlo o stejně prospěšné spojení jako v případě Kalivody, Pavlíka či Pitáka…