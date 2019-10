V první půli bylo před nedělním polednem na hřišti jen jedno mužstvo. Královu hlavičku po rohu i Ewertonovu točenou střelu na zadní tyč vystihl brankář Šťovíček. Překonal jej až ve 21. minutě po výborném presinku a kolmé přihrávce Vítka Vejra brazilský šikula Ewerton. Brzy po přestávce trestný kop téhož hráče obrana Dukly odhlavičkovala jen před Auera a rakouský mladík propálil z velkého vápna vše – 2:0. Pojistku měl na noze znovu Ewerton, křížem po zemi však těsně minul.

Pražané byli dlouho neškodní, ale dokázali povstat a ještě modrobílým pořádně znepříjemnit život. Trávníček pálil do boční sítě a Ullman po rohu přestřelil zcela prázdnou bránu. Mikulec kapituloval až v 74. minutě. To prošel snadno středem obrany střídající osmnáctiletý Kolumbijec Palacios a po zemi ho prostřelil. O všechny góly se tak postaraly zahraniční akvizice obou klubů.

„Měli jsme dost příležitostí vstřetit i více gólů. Po našem nedůrazu nám ten chlapec projel celým hřištěm a snížil, tím jsme si to zkomplikovali a bylo to dramatické až do konce, pravil trenér vítězů Milan Pechanec.

Nervózní závěr přinesl pouze trestné kopy Palaciose a Ewertona pár decimetrů nad obě břevna a mladoboleslavské béčko udrželo domácí neporazitelnost.

Boleslav B – Dukla B 2:1 (1:0)

Branky: 21. Ewerton, 51. Auer – 74. Palacios. Rozhodčí: Vychodil. ŽK: 2:2. Diváci: 89. Střely na bránu: 5:2. Rohy: 8:5.

Boleslav B: Mikulec – Arrayo (63. Dib), Glöckner, Král, Rudzan – Ewerton (83. Moravčík), Kopa, Komárek, Auer (83. Alhassan) – Dohnalík (87. Angelozzi), Vejr (63. Jerchov).