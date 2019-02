V Dobrovici jsou letos pravidlem bleskurychlé góly, teď se ale čekalo až do 25. minuty, kdy nápor domácích vyústí v míč v soupeřově síti: nedůrazně odkopnutý aut vrátil do sítě po zemi Petlička. Trávník patřil Picavě, Bernátovu střelu brankář Krček vyškrábl na roh, Osvald z přímého kopu a Tvaroha z 10 metrů minuli o centimetry. Hostující „Cábelíci“ vystřelili za celý poločas jen jednou na bránu, k jejich smůle na vlastní. Krčka překonal po Bernátově centru jeho spoluhráč Hell – 2:0. Dvě minuty před přestávkou sklepl Soběslav na zadní tyči pro Volfa, který zblízka protrhl střeleckou smůlu a skóroval pošesté v sezóně.

„Po třech porážkách to nebylo jednoduché psychicky, ale kluci dokázali, že do špičky patříme. Šance jsme si vypracovali kombinací, jen jsme měli zvýšit na 4:0,“ konstatoval domácí trenér Petr Hejno. Králodvorskou obranu totiž po přestávce dvakrát prorazil Sodoma – poprvé zakončoval sám, podruhé ještě našel lépe postaveného Bernáta. Obě střely zázračně chytil Krček a vzápětí po zbytečném faulu Volfa na Balšánka snížil z penalty Kraus.

„Soupeř se desítkou dostal do hry, noví lidi to oživili, neměl co ztratit. Góly nebyly systémové chyby, zbytečný faul a pak se brankář srazí s obráncem,“ narážel Petr Hejno na Procházkův kuriózní kontaktní gól do prázdné brány.

Hostům zbývalo na vyrovnání ještě 23 minut, ale v nervózním závěru si už jinou šanci nevytvořili. Dobrovická marodka se rozrůstá a u cukrovaru budou rádi za zimní přestávku. „Vypadli nám už čtyři lidi, Žaloudek má destičky v hlavě, Krystan natažené vazy, zraněni jsou i Novák a Fotr,“ vypočítával kouč Hejno, sám o berlích po operaci achillovy paty.

Dobrovice – Králův Dvůr 3:2

Branky: 25. Petlička, 35. Bernát, 43. Volf – 56. z PK Kraus, 67. Procházka. Rozhodčí: Urban. ŽK: Osvald, Petlička – Bouček, Balšánek. Diváci: 170. Střely na bránu: 8:3. Rohy: 5:1.

Dobrovice: Bartoš – Malý, Routek, Soběslav, Tvaroha – Petlička (72. Kostka), Petrlák, Osvald, Bernát (90.+1 Novák II) – Volf (78. Cigánek), Sodoma (65. Miškovský).

Karel Jedlička