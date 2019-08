Nemuselo tomu tak být, kdyby ve 2. minutě nevytáhl Stejskal Novotného ránu na tyč. Po následném rohu utekl do brejku domácí Provazník, byl faulován a z penalty otevřel skóre Ewerton.

Jediná posila z ligového áčka pak z trestného kopu odcentrovala na gólovou hlavičku Královi. Ve 38. minutě kiksnul chlumecký brankář Petr, slabou Provazníkovu střelu neudržel a Dohnalík pohotově doklepl – 3:0.

Scénárista druhé půle nevymyslel nic nového – po tutovce Novotného, kterého na čáře vychytal Stejskal, obdrželi hosté další nálož. Ewerton uvolnil Dohnalíka, který se kličkou zbavil brankáře a zasunul. Za 4 minuty pak útočník, který loni hostoval v Benátkách, místo hattricku vylákal Petra z brány a nezištně přihrál na pátý gól Hamplovi.

Michal Dohnalík slavil vzápětí, když si bývalý brankář vicemistrů světa do 20 let Radek Petr srazil Ewertonův centr na tyč a boleslavský útočník byl opět na místě s dorážkou.

„Bylo to od Dohnalíka dobře dohrané, brankář někdy chybuje, to se stane. On toho vždy dokázal využít a zúročit svou práci,“ chválil autora hattricku trenér Milan Pechanec.

Brazilský záložník Ewerton si v závěru vylepšil „kanadské body“ dokonce na 2+3 přesnou střelou k tyči po elegantní sambě a ke 128 přítomným divákům by se v tu chvíli mohla připočítat i jedenáctka v červeném. Chlumec i s někdejším mladoboleslavským pohárovým hrdinou Tomášem Sedláčkem odjížděl s debaklem, béčko FKMB se vyšvihlo do čela tabulky.

„Výsledek je příjemný, soupeře jsme převyšovali hlavně běžecky. Výsledky zatím ukazují, že úroveň kondiční a technické přípravy ligových juniorek je na lepší úrovni, i když na větší důraz v ČFL si ještě zvykáme. Je to pro kluky dobrá škola,“ shrnul Milan Pechanec, který vydržel u béčka sedmiletý juniorský experiment a vede boleslavské mladíky do bojů v ČFL stejně jako před sedmi lety jejich předchůdce.

Boleslav B – Chlumec 7:0

Branky: 38., 56. a 68. Dohnalík, 4. a 86. Ewerton, 12. Král, 60. Hampl. Rozhodčí: Šulcová. ŽK: 1:3. Diváci: 128. Střely na bránu: 10:3. Rohy: 5:2.

Boleslav B: Stejskal – Hašek, Kopa, Král (78. Zmij), Komma – Komárek (75. Majer), Hönig (46. Jerchov) – Hampl (69. Moravčík), Provazník (46. Dib), Ewerton – Dohnalík.

KAREL JEDLIČKA