Remízou skončil i druhý jarní zápas třetiligové rezervy Mladé Boleslavi. V Benešově už se hosté dočkali branek, ani dvě k dobru v podání Vlčka ale na tři body nakonec nestačily. Za vyrovnaného stavu pak juniorka neproměnila stejně jako před týdnem proti Hradci penaltu.

Penalta Mladé Boleslavi skončila na tyči. | Video: Ondřej Jícha

Fotbalisté Benešova získali v cestě za záchranou první jarní bod. Na domácí umělce remizovali s rezervou Mladé Boleslavi 2:2. Všechny branky padly ještě před přestávkou. Po ní mohly oba celky strhnout vedení na svou stranu. Domácím, kteří dohrávali posledních dvacet minut o deseti, třetí gól upřel podle nich chybně posouzený ofsajd. Hosté z penalty orazili jen tyčku.

Utkání otevřel hostující Vlček výstavní ranou do horního růžku. Gólman Stareček tak musel při premiéře za Benešov hodně rychle lovit míč z brány. Benešov mohl klidně skóre otočit, v rychlém sledu ale zahodil tři velké šance, z toho příležitosti hvězdných útočníků Mareše a Kacafírka volaly po vyrovnání.

„Za poslední tři roky jsem dal asi sto gólů. Brankář chytne moji hlavičku, která jde do brány, Kubovi Marešovi tutovku. Nesmíme si říkat, že se jedná o prokletí,“ nechápal domácí Štěpán Kacafírek.

Udeřilo tak na druhé straně, když se podruhé v zápase prosadil Vlček, tentokrát dostal míč do brány pod nohou domácího gólmana.

„První střela byla na zadní, trénuji jí, jde mi. U druhého gólu jsem byl rád, že jsem míč pod brankářem procpal,“ přiznal mladý 19letý střelec Mladé Boleslavi.

Až v tu chvíli zabral Benešov a dvěma brankami v rychlém sledu srovnal. Nejprve se po krásné kombinaci prosadil z druhé vlny Mareš a následně si na centr naběhl Kacafírek a do šaten se šlo za stavu 2:2.

„Začali jsme špatně, což jsme nechtěli, ale ukázali jsme sílu. Zápas jsme víceméně vyrovnali. Ke konci poločasu jsme už byli lepší,“ podotkl zkušený 33letý hráč domácího celku.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Benešov byl aktivnějším celkem i po změně stran. V polovině druhého poločasu přišla situace, kterou domácí po zápase rozhodčím dlouho vyčítali. Kacafírek se prosadil podruhé zápase, jenže sudí mu odmávali ofsajd. „Ofsajd za mě nebyl. A můj druhý gól v zápase byl regulérní. Bohužel rozhodčí ho posoudil jako ofsajd, nic s tím ale neuděláme,“ naříkal benešovský střelec.

Hosté mohli jít také do vedení. K dispozici měli penaltu, jenže ta skončila na tyči. Domácí šli v závěru zápasu do oslabení. Po dvou žlutých kartách šel předčasně do šaten Filip. I tak měli Benešovští dvě tutovky v závěru, Mareš ale z hranice malého vápna poslal míč jen do boční sítě.

„Snažili jsme se v posledních minutách až moc tlačit na pilu, dostávat se do šancí a nechávali jsme otevřenou obranu. Z rychlých protiútoku byl soupeř velmi nebezpečný,“ vysvětloval chyby v defenzivě Vlček.

Utkání tak skončilo remízou 2:2. „Udělali jsme bod, zápas byl dobrý a od toho se musíme odpíchnout,“ podotkl Kacafírek. „Dohrávali jsme proti desíti, takže remíza mrzí. Soupeř byl ale velice kvalitní, nemůžeme si stěžovat. Jsme za bod rádi,“ uvedl Vlček.

V Boleslavi se bude hrát o šest bodů a přiblížení se elitní skupině

Utkání přineslo i hodně zbytečných dohrání soupeře na obou stranách. Po jedné žluté střídali domácí kapitána Vrňáka. Před vyloučením Filipa se pak do sebe pustili později vyloučený hráč Benešova a Alhassan na straně Mladé Boleslavi.

"Zápas byl hodně ostrý. Řekli jsme si, že musíme situace dohrávat, protože proti nám stojí mladí kluci, oni zas nechtěli zůstat pozadu, takže taky dohrávali a opláceli. Víceméně ale ze strany hráčů bylo všechno fair play. Utkání bylo tvrdé, rychlé a lidem se muselo líbit,“ uzavřel Kacafírek.

Benešov – Mladá Boleslav 2:2 (2:2)

Branky: 35. Mareš, 37. Kacafírek – 6. a 23. Vlček. ŽK: 6:2. ČK: 1:0. Rozhodčí: Toucha – Lovětínský, Tupý. Diváci: 120.

Benešov: Stareček – Vosáhlo, Filip, Kulhavý, Sládek, Kacafírek (76. Vorel), Mareš, Tomek, Vrňák (31. Roháč), Kubiš, Krunert.

Mladá Boleslav B: Šerák – Coňk, Vlček, Rulc, Dohalský (61. Hradec), Malý, Leitl, Mašek, König, Alhassan, Tichý.