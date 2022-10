Boleslavští nabrali na severu už tříbrankovou ztrátu. Matyáš Vojta gólem do šatny snížil a po změně stran se postaral dokonce o kontaktní trefu. Vyrovnat už se hostům i přes některé šance nepodařilo. A to ani v několikaminutové početní převaze po vyloučení Mayerhofera. Ten v závěru šlápl na ležícího Vojtu. Toho předtím poslal na trávník zcela mimo těžiště hry kapitán Čítek. I on se nejspíš měl pakovat z trávníku, sudí Hanousek ale postřehl až dohrávku celé situace od jednoho ze střídajících hráčů Ústí.