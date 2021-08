Pod vedením kouče Marka Kuliče. Ten se ale během loňské sezony přesunul k prvoligovému áčku a juniorku vedl jako trenér v covidové pauze Adrian Rolko, který se pro změnu před novou sezonou stěhoval k nováčkovi FORTUNA:LIGY do Hradce Králové. Boleslavského béčka se tak před startem nové sezony ujal dosavadní kouč dorostu Martin Mrvík. V trenérském štábu bude ještě dvojice Adrian Vizingr a Jiří Malík.

Pod jejich vedením vstoupila devatenáctka hráčů do letní přípravy zkraje července. „V Boleslavi máme ideální podmínky, takže jsme ani nemuseli plánovat nějaké soustředění. To by navíc mohlo být komplikovanější z hlediska nějakých epidemických opatření,“ hlásí nový hlavní kouč boleslavského béčka. Podle jeho slov se ještě bude kádr třetiligového týmu ladit: „Do přípravy se zapojili všichni dorazoví dorostenci, několik hráčů šlo také na zkoušky do druholigových týmů a někdo se možná bude vracet. Složení kádru musíme ještě důsledně rozebrat a jeho finální podoba bude záviset na více faktorech. Musíme počítat s vytížením hráčů A-týmu podle jeho potřeb, a to souběžně s vytížením našich talentovaných hráčů.“

Se samotnou přípravou je kouč spokojený, hlavní je, že se týmu vyhýbají zranění. Za sebou mají přípravná utkání a jako generálku turnaj v Benátkách.

Na úvod léta přišla prohra 1:4 s rezervou Příbrami. „Na hráčích byla znát dlouhá pauza.Většina nehrála zápas třičtvrtě roku, byla tam obrovská ztráta herní praxe,“ komentuje porážku Mrvík.

Druhý zápas už jeho svěřenci vyhráli nad Českým Brodem 2:0. „Měli jsme k dispozici i mladé kluky z áčka, a i výkon ostatních byl oproti zápasu s Příbramí rapidně lepší,“ hlásí kouč.

Boleslav by i tentokrát ráda hrála na vršku tabulky. Umístění z předchozích sezon ji k tomu zavazují. Martin Mrvík však ví, že nebude jednoduché navázat: „Pro hodně hráčů bude těžký přechod z dorostu do třetí mužské ligy a myslím, že se s tím budou muset chvilku sžívat. Na druhou stranu jim ale určitě pomůžou starší hráči a posily z áčka.“

A on sám na umístění ve třetiligové tabulce také netlačí: „Chceme vyhrát každý zápas, do každého jít naplno, a pak se uvidí, jak utkání dopadne. Zatím nedokážu odhadnout naše umístění. Ani od vedení zatím žádný konkrétní cíl na umístění nemáme. Hlavně chceme vychovat dobré hráče, kteří by se mohli v budoucnu podívat do ligového áčka.“