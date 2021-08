Ani juniorka Mladé Boleslavi nezlomila velvarskou žulu. Celek z Kladenska udržel neprůstřelnost i ve čtvrtém kole ČFL, kterou se skóre 5:0 senzačně vede. „Máme solidní kádr a výborného gólmana. Známe sílu soupeře, chtěli jsme hrát vzadu na nulu a uhlídat jejich klíčového hráče Jiráska,“ prohlásil velvarský trenér Pavel Janeček.

První půlhodina patřila Slovanu, z řady závarů a nadějně započatých, ale nedotažených průniků zasahoval brankář Šerák jen jednou, proti Kafkově parádní střele pod břevno ve 12. minutě. Zato debutující obránce Coňk zastavil ve vápně hned dvě tutovky hostů.

„Soupeř předvedl svou kvalitu. Zápas byl vyrovnaný, bylo to o tom, kdo dá gól. Šance jsme měli my i oni. Jsme smutní z porážky, ale nemáme se za co stydět,“ uvedl trenér mladoboleslavského béčka Martin Mrvík.

Boleslavské šance pramenily z brejků. V 17. minutě otřásl z osmadvaceti metrů břevnem Pech. Čtvrthodina před přestávkou byla jediným úsekem boleslavské převahy. Pechovu přihrávku do běhu nevyužil tváří v tvář brankáři Píchal a Jiří Měsíček vyškrábl i točenou střelu Moravčíka v pádu.

Klíčový okamžik přišel za vydatné přeháňky pět minut po přestávce. Jeden z dvojice Vietnamců Duong se na kluzkém trávníku protáhl kolem Vlka, jenž ho zezadu podrazil. „Penalta za mě jasná, byla to školácká chyba a nerozvážnost hráče,“ mrzelo domácího trenéra Mrvíka. Tomáš Tenkl z pokutového kopu rozhodl. „Chtěli jsme hrát pořád stejně a vyústilo to v rychlý gól,“ řekl Pavel Janeček. „Ten stačil na zasloužené vítězství, protože jsme měli daleko víc příležitostí a domácí nás ve druhém poločase výrazněji neohrozili,“ dodal bývalý fotbalista slavnějšího, libereckého Slovanu.

Po Havránkových pasech mohl Tenkl dosáhnout hattricku, jenže v 61. minutě zblízka přestřelil skákavým míčem a v závěru jeho hlavičku o zem vystihl Šerák.

Jen mezi diváky sledoval zápas Ondřej Zahustel, kterého si Karel Jarolím vytáhl do A mužstva. „Chyběl nám jako střelec i osobnost, která dokáže kluky strhnout. Kluci, kteří dnes přišli z áčka, po zranění dlouho nehráli. Na druhou stranu jsem na všech viděl snahu a chuť pomoct,“ řekl Martin Mrvík.

Mladá Boleslav B – Slovan Velvary 0:1 (0:0)

Branka: 51. z pen. Tenkl. Rozhodčí: Tryzna. ŽK: 0:2. Diváků: 107. Střely na bránu: 2:3. Rohy: 4:8.

Mladá Boleslav B: Šerák – Vlk (80. Kohout), Coňk, Bejbl, Leitl – Novotný, Jirásek, Hönig, Moravčík (75. Tichý) – Pech, Píchal (65. Komárek)

Velvary: Měsíček – Šimkovský, Kafka (80. Moravec), Šustr, Chábera – Havránek, Vopat (87. Ptáček), Luong, Tenkl – Duong, Drozda.