350 diváků, kteří si našli cestu na druhý domácí duel nováčka, se navzdory absenci fotbalového koření nenudilo. Zápasu nechybělo patřičné a očekávané nasazení, ani šance na obou stranách. Nad zakončujícími hráči měli ve vyrovnaném a do posledních minut otevřeném boji navrch brankáři Keller s Řehákem.

close info Zdroj: Luboš Kurzweil zoom_in Tomáš Fabián, SK BenátkyS konečným výsledkem nepanovala stoprocentní spokojenost ani v jednom z táborů. „Před zápasem bychom bod asi brali, ale vzhledem k průběhu, kdy na šance jsme určitě zvítězili, bychom si výhru dnes asi zasloužili víc než Zápy,“ mínil domácí špílmachr Tomáš Fabián.

Proti soupeři patřícímu pravidelně mezi adepty čelních příček předvedly Benátky skvělý vstup do zápasu. „Nějakých dvacet minut jsme na šance vedli, pak došlo k útlumu. Zápy srovnaly hru a ve druhém poločase do nás trochu vlítly. Snažili jsme se z bloku udeřit, měli závary i brejky, ale vždy nám to nějak zblokovali,“ vystihl dění jeden z nejzkušenějších borců na hřišti.

Co chybělo k dotažení alespoň jedné z akcí tažené převážně rychlonohým Žitkou? „Možná i kus štěstí. Někdy jsme to asi nevyhodnotili a dalo se třeba přihrát pod sebe. Alespoň jeden z těch závarů jsme mohli dotlačit,“ přikyvoval Fabián.

Souhlasil zároveň, že nejtutovější šanci si vytvořili hosté, když Woitek po změně stran pálil z dorážky pouze do brankáře Kellera. „To byla loženka, z voleje, z úrovně penalty. Ani nevím, jak to chytil. Skvěle nás podržel,“ chválil letní posilu, která dostala podruhé v řadě přednost před Dědkem.

Šance Lukáše Woiteka:

Benátky - Zápy (0:0). Lukáš Woitek nechal v největší šanci hostí vyniknout brankáře Martina Kellera | Video: Luboš Kurzweil

Sám Tomáš Fabián navzdory krátké zápské minulosti už zápas jako nějak speciální nebral – na rozdíl třeba od minulého proti béčku Mladé Boleslavi. Náboj ani tak nechyběl. „Jsme kousek od sebe. I když jsme hráli doma, tak jsme jako nováček byli spíše outsiderem. Nechyběla tvrdost, závary před brankami. Diváci se určitě nenudili.“

Mareš: První poločas nás stál body

Hlavním tahounem hostující ofenzivy byl až do svého vystřídání v 75. minutě Jakub Mareš. Další z exligových borců si po vypršení disciplinárního trestu z konce jara odbyl mistrovskou premiéru po příchodu z Ústí nad Labem. Také pro něj byl bod slabou náplastí.

close info Zdroj: Luboš Kurzweil zoom_in Jakub Mareš, SK Zápy„Vzhledem k průběhu je to málo,“ byl přesvědčený. Svůj tým káral za výkon v prvním poločase. „Ten jsme jednoznačně prospali, z naší strany byl špatný. Pak jsme to doháněli, měli jsme tam šance, ale štěstí se k nám neotočilo, protože ten první poločas byl od nás málo, a kvůli tomu jsme ztratili body.“

Domácí jej prý svou hrou nijak nepřekvapili. „Věděli jsme, že budou hrát jednoduchý fotbal, nakopávali to na souboje. Přesto jsme si s tím v prvním poločase nevěděli rady.“

Sedmatřicetiletý útočník, který ještě na jaře 2022 válel v lize za Teplice, patřil i přes zápasový výpadek k nejvýraznějším hráčům na hřišti. „Potřebuji se dostat do herního tempa. Ještě to bylo vidět na prvním doteku a musím být trochu jistější. Fyzicky se cítím docela dobře. Natrénováno mám,“ vykládal, co bylo hlavně v prvním poločase i vidět.

Pro míče si chodil do hloubky vlastní poloviny a následně je vyvážel, což ovšem původně vůbec nebylo v plánu. „Do poločasu tam bylo hodně málo nabídky. Chtěl jsem tomu nějak pomoct, byl jsem na balonu, ale od toho tam nejsem. Přišel jsem jako devítka a potřebuji hrát nahoře a ve vápně.“

Středočeské derby mělo náboj: