/FOTOGALERIE/ Fotbalisté béčka FK Mladá Boleslav se až ve čtvrtém jarním kole poprvé představili doma, po utrápeném prvním poločase jasně přehráli Živanice a zapsali první jarní výhru, která mohla být nakonec i výraznější. O góly se podělili Rulc, Kodad a Howard.

ČFL B, 19. kolo: FK Mladá Boleslav B - Sokol Živanice (3:0), 23. března 2024 | Foto: FK Mladá Boleslav

Za prvních 45 minut hry se domácí nedostali vůbec k ničemu, a to doslova. Nevystřelili na bránu ani vedle. Vysvobozením byl v nastaveném čase trestný kop, který sklepl prvoligista Šimek a kapitán Martin Rulc zblízka napnul síť.

Pro hosty to byl krutý poločasový výsledek, do té doby byli lepší a měli i jedinou šanci, kterou Kopeckému po střele z otočky do šibenice vyškrábl ve 24. minutě brankář Kořán.

„Soupeř byl dobře připravený, velice těžko jsme se dostávali do jeho obrany, vůbec nic jsme si nevytvářeli. Gól to zlomil, Živanice musely otevřít obranu a to bylo výhodné pro naše pohyblivé rychlé hráče,“ uvedl trenér vítězů Pavel Malura. „Samozřejmě roli hrál i vítr, který v první půli foukal proti nám a ve druhé naopak.“

Hostům takový vývoj vůbec nesvědčil. V 54. minutě Vaníček doběhl zdánlivě ztracený míč v rohu hřiště a jeho přízemní centr umístil do sítě nabíhající Ladislav Kodad – 2:0.

Hru pak výrazně oživil střídající Vlček, jenže ve třech tutovkách nevyzrál na Bartaloše střelou z úhlu, dorážkou Vaníčkovy rány z bezprostřední blízkosti ani pokusem o zakončení sólového nájezdu lobem.

Zapsal si tak alespoň asistenci, když obral v 74. minutě o míč Staňka a předložil před prázdnou bránu Danielu Howardovi. „Dostává se do formy po vážném zranění ramene z dovolené, kdy vynechal téměř celý podzim. Předvedl, proč si ho vážíme, mohl by navázat na fantastickou loňskou sezonu,“ uvedl na adresu náhradníka Malura.

Bartaloš se zaskvěl ještě robinzonádou proti Vostřelově ráně k tyči, na druhé straně Kořán reflexivně vyrážel zakončení Pilného z malého vápna, ale to bylo v deštivém a chladném dopoledni vše. Domácí zvítězili i bez výraznější hráčské injekce z áčka během reprezentační přestávky.

„Je potřeba, aby si kmenoví hráči béčka uměli vybojovat důležité zápasy i sami,“ prohlásil Pavel Malura, který postrádá podzimní opory Coňka, Vojtu i Maška, který střídal A a B mužstvo. Ti všichni zamířili hostovat do druholigových klubů. „V obraně se uvedl plnohodnotně Tvrdý, tam jsme už na podzim rotovali sestavou. Hůře se nám nahrazují ztráty v útočné fázi, zvláště střelecké schopnosti Matyáše Vojty,“ uvedl kouč mladoboleslavské juniorky.

Mladá Boleslav B – Živanice 3:0 (1:0)

Branky: 45+1. Rulc, 54. Kodad, 74. Howard. Rozhodčí: Kolátor. ŽK: 1:1. Diváků: 82. Střely na bránu: 8:3. Rohy: 7:6. Mladá Boleslav B: Kořán – Šimek, Rulc, König – Tvrdý (65. Tichý), Dohalský (57. Vlček), Vostřel, Kodad – Kaulfus (90. Novák), Peterka (65. Howard), Vaníček.