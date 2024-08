„Hrál se pěkný fotbal. Náš tým byl na Zápy dobře připravený. Když to vezmu, tak bod z toho utkání bych před začátkem soutěže bral, ale dnes si myslím, že je pro nás ztrátou,“ rekapituloval rušné utkání trenér Benátek Tomáš Staněk.

Zápy naopak v jeho očích bod získaly, což opíral o počet brankových příležitostí. „Jediné, co mi kazí radost, je chování našich útočníků ve finální a předfinální fázi. Už v prvním poločase jsme měli dvě stoprocentní gólové šance, které by jiný soupeř proměnil, a my z toho gól nedáme,“ narážel především na zakončení Macka, který vystihl Woitekovu hlavičku vlastnímu brankáři, míč ale poslal pouze do rukavic Řeháka.

Právě Woitek se se krátce po změně stran ocitl po standardní situaci v podobné pozici, jehož bombu famózně zneškodnil Keller. „Byli jsme rádi, že jsme přežili začátek druhého poločasu. V 50. minutě měl soupeř tisíciprocentní brankovou příležitost,“ vrátil se Staněk k nejkritičtějšímu momentu svého celku v utkání.

S blížícím se závěrem už ale přibývalo ruchu a nebezpečí hlavně před Řehákem. Žitka měl na kopačce rozhodnutí. „Tohle musíme proměňovat, protože když to nedáme, bude nás to stát body. Ve třetí lize tolik šancí mít nebudeme. Vypracovali jsme si opravdu dost šancí, výsledek je ale bezbrankový,“ krčil rameny Staněk a litoval, že se výkon nepodařilo přetavit v plný bodový zisk.

„Těší mě předvedená hra, nasazení hráčů a vůle zvládnout utkání v samém závěru. V něm jsme měli několik závarů a brankovou příležitost v podobě Žitky. Je to strašná škoda. Bod se počítá, máme čtyři body po třech zápasech, což jsme chtěli, ale dnes to má hořkou pachuť, protože jsme měli jednoznačně na vítězství,“ uzavřel.

Hostující Zdeněk Koukal zvedl v kabině hlas už o poločasové přestávce. Ani druhý poločas mu přes počáteční zlepšení náladu příliš nevylepši. „Jsem hrozně zklamaný z toho, co jsme tu předvedli. Hráli jsme naivně a domácím darovali šance, které si vypracovali. Samozřejmě fotbal je takový, že pokud neuděláte chybu, nepadají branky. Zklamaný jsem z našeho přístupu k zápasu. Před utkáním i o poločase jsme si něco řekli a to, co jsme tu chtěli hrát, jsme předvedli maximálně tak patnáct minut.“

SK Benátky – SK Zápy 0:0

Rozhodčí: Baum – Flade, Krupka. ŽK: 6:2. Diváci: 350.

Benátky: Keller – Zabilanský, Kopa, Hell, Komma – Poběrežský (87. Hájek), Vobořil, Šimeček, Fabián – Macek (59. Kohout), Žitka

Zápy: Řehák – Petrlák, Duben, Stropek, Woitek – Kavalír (63. Chrolenok), Zbrožek (75. Nazarenko), Kocourek (63. Kolodežnyj), Eliáš, Štrombach – Mareš (75. Matějka)