A to měl do té doby během celého podzimu ve třetí nejvyšší české soutěži na svém kontě dohromady dva přesné zásahy. „Dva góly jsou slabá statistika, ale celý podzim nebyla moje forma ideální. Dva tři měsíce jsem se navíc potýkal se zraněním, a ani týmu jako celku se moc nedařilo. Tak jsme to tím posledním zápasem já i mančaft trošku vylepšili,“ hlásí devatenáctiletý útočník Mladé Boleslavi.

Poslední zápas ale zvládlo boleslavské béčko na jedničku. „Dobře jsme do zápasu vstoupili, pomohl nám rychlý gól. Ten vysoký výsledek ale trošku zkresluje dění na hřišti, hra byla totiž vcelku vyrovnaná. My jsme ale na rozdíl od celého podzimu byli tentokrát efektivní,“ říká k samotnému zápasu Vojta.

Kušej byl ze srazu reprezentace nervózní. Je to vrchol mé kariéry, říká

Ten otevřel skóre utkání už ve druhé minutě. „To byl na mě takový netypický gól, když jsem utekl obraně,“ popisuje. Druhý gól přidal ve 29. minutě a hattrick završil o deset minut později z penalty. „Určený nebyl nikdo, ale kluci na mě hned volali, ať jdu kopat já. Ale ani nemuseli, já jsem byl v laufu a byl jsem hned rozhodnutý, že na ni půjdu,“ směje se mladý útočník. Čtvrtý gól pak přidal hned po změně stran: „Druhý a čtvrtý gól už byly takové pro mě typické, když jsem si našel míč ve vápně.“

Rezerva Boleslavi tak zakončila podzim na desátém místě třetiligové tabulky. „S tím nemůžeme být spokojení. Ani my hráči ani vedení,“ říká rozhodně Matyáš Vojta, který začínal s fotbalem v SK Praha 4 a přes Vyšehrad a krátkou štaci v pražské Slavii nakonec zakotvil v dorosteneckém věku v Mladé Boleslavi.

Za ní už si stihl odehrát také jedenáct minut ve FORTUNA:LIZE. Na jaře už byl sice třikrát na lavičce během zápasu nejvyšší české soutěže, naostro do ní však naskočil až v podzimním zápase ve Vítkovicích. „Samozřejmě to byl skvělý zážitek. Pro každého mladého hráče v Čechách je to splnění určitého snu. Navíc to bylo na Baníku, kde byla fantastická atmosféra,“ vzpomíná Vojta na prozatímní vrchol své fotbalové kariéry. Ale jedním dechem hned odhodlaně dodává: „Ale co si budeme povídat, je to zatím jenom jeden start. Musím pracovat, aby jich bylo víc.“

Zda budou na jaře v boleslavském dresu, zatím neví: „Bude se asi řešit stejná otázka jako v létě, zda budu v Boleslavi nebo vymyslíme nějaké hostování. Ale teď to nechávám zatím nějak plynout.“

