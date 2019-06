Svěřenci hostujícího kouče exligisty Petra Lukáše (Sparta, Liberec) oproti domácím dokázali jejich chyby v obraně trestat. „Ne tak docela. Mohli jsme totiž do přestávky vést vyšším brankovým rozdílem, ale to bychom museli z bezprostřední blízkosti překonat obranu soupeře, Miškovský, Sodoma a Bernát měli šance, které volaly po gólech. Po pauze jsme však vyklidili pole, ale naštěstí se ani Velvarští v koncovce dvakrát nepředvedli,“ charakterizoval průběh středočeského derby Petr Lukáš.

„Odehráli jeden z nejhorších zápasů jara. Ironií je, že vše mohlo být jinak, ale to bychom museli nejprve z penalty srovnat na 2:2,“ nehledal výmluvy šéf a vedoucí domácího týmu David Vedral. „Trest v duchu nedáš dostaneš přišel v nastaveném čase, kdy se naopak z penalty trefil zkušený exligista Cigánek, jenž roky hrál i za Kladno.

Co nelze opomenout, to byly pohledné akce, kdy šel Slovan hned v úvodu do vedení po parádním centru Kovaříka na Müllera. „A zejména pak hostujícího juniora z Bohemky Adama Fotra, který nejprve chytrým lobem vyzval ke skórování Miškovského a potom ideálním pasem poslal v závěru poločasu do brejku Sodomu,“ uznal někdejší hráč Slovanu Pavel Kopolovič.

To co bylo v derby nej, hrál se fotbal, ve kterém nebyla nouze o brankové příležitosti na obou stranách, což charakterizovali svorně Sodoma s Miškovským slovy: „Máme radost, že jsme se spolupodíleli na atraktivní podívané, i když tak trochu se smutkem, protože se bude v Dobrovici od příštího ročníku kopat pouze krajský přebor.“

Slovan Velvary – FK Dobrovice 1:3 (1:2). Branky: 11. Müller – 13. Miškovský, 42. Sodoma, 90.+4 Cigánek z PK, rozhodčí Dujsík, žk 2:2, 120 diváků, poločas 1:2

Velvary: Měsíček - Kovařík, Obrtlík, Ludvík, Nosek – Kalaš (46. Kafka), Polák, Tenkl – Pavlíček, Doležal (85. Havel) – Müller (76. Pospíšil)

Mojmír Strachota