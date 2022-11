Pro jednadvacetiletého útočníka Ladislava Krobota šlo o teprve třetí podzimní start v základní sestavě některého z boleslavských celků. Za poslední téměř dva měsíce pak kvůli zraněnému kolenu zasáhl pouze do utkání rezervy v Ústí nad Labem.

Jablonec B - Ml. Boleslav B 0:1 (0:1)

Pavel Malura, trenér Boleslavi: "Povedl se nám úvod zápasu, do kterého jsme měli velmi dobrý nástup. Hned asi do dvacáté minuty jsme si vytvořili tři čtyři zajímavé příležitosti. Měli jsme převahu, vytvářeli jsme si standardní situace. Podařilo se nám dát krásný gól, kdy si Láďa Krobot zpracoval odražený balon a zakončil. Od třicáté minuty se hra postupně vyrovnávala. Ve druhé půli jsme museli prostřídat, už jsme nehráli tak dobře a neměli zápas úplně pod kontrolou. Dostali jsme se trochu pod tlak a soupeř si také vytvářel šance. Zápas byl otevřený. Nakonec jsme ho zvládli díky výbornému výkonu obranné řady a brankáře Kořána." O úspěšném návratu Ladislava Krobota na hřiště: "Už je v pořádku. Začal s námi trénovat. Mohl hrát jen určitou část zápasu, protože ještě není úplně v kondici, a byl jedním z těch, které jsme museli střídat. V první půli, hlavně v tom začátku, to ale zvládl velice dobře."

Branka: 22. Krobot. Rozhodčí: Trska. ŽK: 1:2. Diváci: 100.

Boleslav B: Kořán - Jahic, Rulc, Vlk (58. Dufek), Novotný, Krobot (58. Tvrdý), Tichý (85. Gregor), Donát (46. Darmovzal), König, Vojta, Snížek (46. Žitný).