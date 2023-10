Souboj dvou týmů, kterým se v posledních týdnech v ČFL nedařilo, pro sebe získaly Brozany. Mladou Boleslav B třemi góly v závěrečné čtvrtině utkání zdolaly 3:1.

ČFL B, 10. kolo: FK Mladá Boleslav B - FK Chlumec n. C. (2:3), 8. 10. 2023 | Foto: FK Mladá Boleslav

Po hodině hry to přitom vypadalo, že by juniorka mohla konečně rozšířit tříbodový zisk z předešlých pěti kol. V 65. minutě totiž poslal hosty do vedení Mašek. Jenže vzápětí srovnal Chukwuma, v závěru zápasu rozhodli o domácím úspěchu Soungole a Ukwu.

Po třech výhrách přišla facka. Hradiště nezvládlo zápas na hřišti posledního

„Tentokrát jsme měli štěstí, ale už to muselo přijít. Potřebovali jsme tři body, a i když to nebyl skvělý výkon, konečně jsme po pěti nebo šesti zápasech dali víc než jeden gól," jásal asistent domácího kouče Jiří Šmidrkal. „Doufám, že to klukům dodá sebevědomí v koncovce a nakopne je to do dalších zápasů," dodal.

Poražení klesli už na třináctou příčku. Nejbližší možnost na její vylepšení skýtá nedělní domácí zápas s nováčkem z České Lípy.

Brozany - Mladá Boleslav B 3:1 (0:0)

Branky: 67. Chukwuma, 85. Soungole, 90. Ugwu - 65. Mašek. Rozhodčí: Nedvěd. ŽK: 2:3. Diváci: 150.

Brozany: Kouba - Soungole, Krunert (61. Ugwu), Schettl, Krátký, Chukwuma (84. Novotný), Bubeníček, Strada, Bechyně, Šup (90. Koča), Petr Tichý.

Boleslav B: Kořán - Rulc, Coňk, Král - Tvrdý (26. Peterka), Alhassan, Vostřel (71. Howard), Tichý (87.Yarosh) - Kalfus, Vojta, Mašek.