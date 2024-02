Teď už hráče čeká volnější týden před prvním mistrákem? Nemůžu zase říct, že bychom vysloveně trávili čas v přípravě nějakým úplně ultra těžkým tréninkem. To ne. Trošku se zvětšily objemy, teď už se to vrací do původního stavu. Řekl bych, že trénujeme docela hodně i přes sezonu.

Co vám nejen tyto zápasy, ale celá příprava ukázaly směrem k připravenosti na jarní boje v ČFL? Myslím, že jsme udělali kus práce směrem k organizaci hry. Řekl bych, že se kluci kousek posunuli, co se týká kondiční přípravy, což nám ukázaly teď ty závěrečné testy. Věřím, že jsme na soutěž dobře připravení.

Na závěr jste odehráli dva zápasy v jediném dni. Co bylo účelem? Chtěli jsme, aby všichni hráči byli v plné zátěži s tím, že jsme věděli, že přijdou i někteří nevytížení hráči z prvního mužstva. Proto jsme zvolili dva zápasy za sebou. Pro kluky to samozřejmě bylo náročnější, hlavně ten druhý zápas, ale myslím si, že se to určitě vyplatilo.

Během nadcházejícího víkendu už juniorka vstoupí na hřišti jednoho z hlavní favoritů do odvetné části ČFL B. Vypořádat se musí mimo jiné s absencí svého nejlepšího a na podzim šestigólového střelce. Hlavní trenér Pavel Malura věří, že se to podaří: „Kluci se v zimě posunuli. Na soutěž jsme dobře připravení,” říká v rozhovoru pro Boleslavský deník šéf kabiny desátého týmu tabulky.

V pauze jste přišli o nejlepšího podzimního střelce Matyáše Vojtu, který zamířil hostovat do druhé ligy. Je to pro vás problém? Kdo bude případně dávat góly?

Tak problém to samozřejmě bude, protože Matyáš byl na třetí ligu nadstandardní hráč. Na druhou stranu on už to skutečně potřeboval dokázat někde ve vyšší soutěži. Já bych si troufl říct, že klidně i v první lize. Nicméně je pryč a samozřejmě se o to musí podělit jiní hráči. Po dlouhém zranění se nám vrátil Kuba Vlček. Věřím, že v přípravě ukázali i jiní hráči, že góly nějakým způsobem dávat budeme. Pokud ne, tak se samozřejmě musíme víc zaměřit na to, abychom oproti podzimu lépe bránili.

S jak širokým kádrem do jara vstupujete?

Jdeme do jara v podstatě se čtrnácti hráči, které jsme si nechali, ostatní jsme poslali zase na hostování, buď do třetí ligy nebo divizí, protože tam pro ně bude větší možnost vytížení. Což je pro mladé hráče v současné době nejdůležitější. Počítáme s tím, že často přijde nějaká výpomoc z prvního týmu. Tenhle kádr by měl být dostatečný a zajistí i to, že všichni z těch čtrnácti hráčů budou mít pravidelnou herní zátěž, což, jak už jsem řekl, je pro ty hráče klíčové.

U áčka se změnil trenérský štáb, tak máte už nastavená nějaká pravidla společného fungování?

Komunikace probíhá v klidu, domluvili jsme si něco s panem Holoubkem a já pevně věřím, že to bude v pohodě fungovat.

V tabulce jste na desáté příčce a sedmnácti bodech. Jaká je to výchozí pozice? Asi mohla být i lepší, že?

Pavel Malura, trenér FK Mladá Boleslav BZdroj: FK Mladá BoleslavTo určitě. Mohli jsme samozřejmě dokázat udělat víc bodů. O některé jsme přišli zbytečně. Na to se musíme zaměřit, abychom to zvládli. Na druhou stranu naším primárním cílem je výchova hráčů a právě záchrana v soutěži, hrát ji bez problémů. Kdybychom uhráli stejně bodů jako teď, tak by to určitě na nějaké bezpečné umístění stačilo. Chceme nyní určitě zapracovat na tom, abychom se dostali v tabulce co nejvýš a výsledky byly co nejlepší. Věřím, že jsme se skutečně přes zimu zlepšili, ale samozřejmě ukáže teprve soutěž, protože máme opravdu mladý tým. Po odchodu Matyáše Coňka taky do druhé ligy (Příbram), zbyli z ročníku 2002 už jen dva hráči. Vesměs to hrajeme s klukama, kteří se narodili v roce 2003 a 2004, takže vlastně loňští dorostenci. Ti se s každým měsícem zlepšují.

Jaro začínáte sérií tří náročných venkovních zápasů, ten první navíc na specifickém menším hřišti druhých Záp, kde se dá čekat hodně těžký a bojovný duel. Jaké jsou vaše vyhlídky do takového startu?

Uvidíme. Samozřejmě chceme bodovat i venku. Máme hráče i slušně rychlostně vybavené, takže co se týká nějakých brejkových situací, tak je můžeme dokázat využít. Bude to těžké, s tím souhlasím, protože jak Zápy, tak Ústí ve druhém zápase jsou mužstva, které hrají nahoře. Zápy jsme sledovali, jsou dobře připravení. Ale věřím, že my můžeme bodovat všude - tak jako třeba loni na do té doby neporažené Viktorce Žižkov. Stejně jako můžeme všude body ztratit. Mladí hráči jsou nevyzpytatelní a můžou uspět kdekoli, stejně jako můžou skutečně kdekoli i vyhořet. Věřím, že těch vyhoření bude na jaře méně než na podzim.

Výsledky přípravných zápasů: Liberec B 2:1, Benátky 1:0, Chrudim 1:2, Přepeře 2:2, Dukla Praha B 1:2, Admira Praha 1:2, Loko Vltavín 0:0, Nový Bydžov 3:1, Kosmonosy 5:0, Slavia Praha B 0:1

