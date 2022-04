Do vedení šli domácí už ve 3. minutě, kdy z hranice velkého vápna vystřelil Valenta, zblokovaný míč se dostal ke Šleglovi, pro kterého nebyl problém ze dvou metrů poslat míč za záda hostujícího brankáře Lichtenberga. Do přestávky to mohlo být 2:0, ale Drozda po rohovém kopu Valenty hlavičkoval těsně vedle tyče.