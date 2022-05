„Jsem rád, že po dvou prohraných zápasech jsme vyhráli. Nebylo to moc koukatelné, ale pro kluky jsou tři body psychickou vzpruhou do dalších utkání," řekl po zápase kouč FK Teplice B Ladislav Jamrich.

„Bylo to o jedné šanci. My ji dali, byli jsme šťastnější. Ještě by to od nás chtělo víc fotbalovosti a umu se dostávat do soupeře a do zakončení," poznamenal Jamrich.

S jeho hodnocením souhlasil i nejzkušenější teplický fotbalista Admir Ljevaković. „My tu jednu šanci využili, to rozhodlo. Každý druhý zápas je v téhle soutěži nahoru a dolů, je to o bojovnosti. Nechci říct, že tam není taktika, ale převažují tyto faktory."

Bakovský stoper Kvapil trefil během šesti minut obě dvě branky

Se Středočechy hráli skláři extrémně náročný duel, v horkém počasí docházely síly rychle. Jamrich rezervu Mladé Boleslavi ocenil. „Soupeř se v posledních kolech zvedal herně i výsledkově. Má v týmu mladé a šikovné kluky, kteří mají dobrou organizaci, hrajou do defenzivy, těžko jsme se k nim dostali."

Tepličtí na jaře ve třetí lize podávají solidní výkony, po horším podzimu se jim nyní daří. „Z mančaftu jsem cítil sílu už v přípravě. Do jara jsme měli velmi dobrý vstup. Zatím ho hodnotím pozitivně, ale víc hodnotit nechci, protože před sebou máme ještě dost kol, ve kterých chceme uspět herně i výsledkově," konstatoval Jamrich.

Poslednímu cukrovarníci nadělili kanára. A teď hurá na prvního!

FK Teplice B - FK Mladá Boleslav B 1:0 (0:0). Branka: 83. Moulis. Rozhodčí: Vít - Fišer, Elrebach. ŽK: 55. Bulmaga, 72. Hora, 88. Ljevaković - 38. Rolinek. Diváci: 82.