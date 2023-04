Po devíti zápasech našli přemožitele fotbalisté mladoboleslavské juniorky. Stal se jím exligový Baník Most, který si stál dlouho na sestup, ale na jaře rozjel spanilou jízdu za záchranou.

ČFL B, 20. kolo: FK Mladá Boleslav B - FK Baník Most/Souš (0:2), 2. 4. 2023 | Foto: Miloš Moc

Domácí nasadili čtveřici hráčů širšího kádru ligového áčka a jeden z nich, záložník Žitný, připravil největší šanci zápasu už v 8. minutě Vlčkovi. Ten se vyhnul kličkou exboleslavskému brankáři Halouskovi, jenže z úhlu trefil pouze břevno zívající brány.

Dál už se vše podstatné odehrávalo před boleslavskou bránou. Tu ve skluzu přestřelil v 11. minutě Kubeš, za chvíli se po rohu vymrštil gólman Šerák a fantasticky vytáhl Bínovu dělovku do šibenice. Ve 32. minutě se však po dalším rohu míč odrazil před Adama Bouguetoutu a francouzský útočník neomylně napnul síť.

Také do druhé půle měli domácí svižný vstup, který vyústil v ránu Žitného do brankáře po Stránského uličce do běhu. Na druhé straně z pěkné akce sklepl míč kapitán Glaser Zinhasovićovi, jenž těsně minul.

Šerák si poradil s prudkým volejem střídajícího Rjasky, jenže v 78. minutě ho zaskočil z trestného kopu z 30 metrů další z krajánků Nedžad Zinhasović a zpečetil na 0:2. V nervózním závěru plném faulů se boleslavští mladíci už k žádnému tlaku nedostali a nebodovali poprvé od 8. října.

Mladá Boleslav B – Most 0:2 (0:1)

Branky: 32. Bouguetouta, 78. Zinhasović. Rozhodčí: Nedvěd. ŽK: 3:2. Diváků: 120. Střely na bránu: 2:8. Rohy: 8:7.

Mladá Boleslav B: Šerák – Rulc, Coňk, Leitl – Látal, Alhassan, Stránský, Stránský, Tichý (79. Vostřel) – Žitný (64. Dohalský), Mašek, Vlček (74. Hradec).