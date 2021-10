„Bylo to vyrovnané utkání. V první půli jsme hráli lépe, tam jsme vlastně ten zápas rozhodli. Šance ale měly oba týmy, nás podržel brankář, hosté také trefili tyč. Těší mě další čisté konto, obranu jsme zlepšili, ale pro změnu nám vázne útok,“ řekl asistent brozanského trenéra Jiří Šmidrkal.

SK Sokol Brozany - FK Mladá Boleslav B 1:0 (1:0). Branka: 38. Krátký. Rozhodčí: Opočenský - Fišer, Maiello. ŽK: 2:2. Diváci: 305. Boleslav B: Lichtenberg - Leitl, Rulc, Bejbl, Adam Tichý (82. Majer) - Komárek (62. Slabyhoud), Smrž - Zahustel, Hönig (82. Velička), Moravčík - Mužík.

„Bojovný zápas. A hlavně výherní, to je to nejdůležitější. Zlepšili jsme obranu, řekli jsme si, že budeme hrát vzadu jinak. I za to jsem rádi, stačí nám vyhrávat na jeden gól," měl ze tří bodů radost útočník Martin Jindráček.

„My hrajeme poslední zápasy spíš bojovně. O to víc je to pro nás cennější, protože my nejsme úplně bojovný tým. Ale přizpůsobujeme to terénu i soupeři. Šance si tvoříme, možná to chce dát druhou branku, aby to v závěru nebylo tak hektický," usmíval se střelec jediné trefy Marek Krátký.