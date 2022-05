Krátce po přestávce se během dvou minut zbytečnými zákroky vykartoval Kryštof Obadal a domácí čekalo 35 minut v oslabení. „Už to budu řešit, je to poněkolikáté, co se nechá někdo z kluků takhle hloupě vyloučit v nijak vypjaté nebo zásadní situaci,“ zlobil se domácí trenér Pavel Malura.

Paradoxně právě v deseti se jeho svěřenci vyburcovali k velkému náporu. Švejda vyškraboval Jahićovu křížnou hlavičku po rohu, několikrát pálil nepřesně aktivní Mužík. „Soupeř to v přesilovce otevřel, takže nám vznikly prostory pro rychlejší akce. Zápas jsme měli pod kontrolou, ale nedokázali jsme se prosazovat v koncovce v šestnáctce soupeře, kde jsme hráli příliš komplikovaně,“ uvedl Pavel Malura.

Až příchod nejlepšího střelce Ondřeje Zahustela na hřiště pomohl k překonání brozanské defenzívy. „Ondra hraje se sebezapřením po zranění kolene, když se absolutně překoná, tak je schopný dát třicet minut,“ konstatoval Malura.

Velký podíl na gólu z 81. minuty měl obránce Vlk, který si postupně narazil s Mužíkem, pomocí patičky s Maškem a našel nalevo úplně volného Rolinka. Jeho přízemní centr do šestnáctky pak využil Zahustel přesnou placírkou bez přípravy. „Vypadalo to dobře, soupeř se do ničeho nedostával, my jsme pozorně bránili. Věděli jsme ale, že Brozany mají nebezpečné centry do pokutového území,“ řekl trenér Malura. Jeho obavy se naplnily v 88. minutě. Gebertův přesný centr uklidil hlavou k tyči Studecký a body se nakonec rozdělily.

Do konce soutěže zbývá pět kol, Boleslav B má před finišem jara na sestup sedmibodový polštář. „Kluci z širšího kádru ligového áčka vědí, že dovolenou dostanou, až budeme mít jistotu záchrany,“ sdělil trenér třetiligové juniorky.

FK Mladá Boleslav B - Sokol Brozany 1:1 (0:0)

Branky: 81. Zahustel – 88. Studecký. Rozhodčí: Mudra. ŽK: 2:0. ČK: 55. Obadal (MB). Diváků: 82. Střely na bránu: 3:5. Rohy: 8:2.

Mladá Boleslav B: Lichtenberg – Vlk, Jahić, Coňk, Rulc – Obadal, Snížek (83. Majer), Mašek, Rolinek (90. Tichý) – Horský (73. Zahustel), Mužík (83. Komárek).