Mladá Boleslav B – Chlumec nad Cidlinou 2:2 (1:1)

„V obou poločasech jsme měli dobrý nástup, pak jsme ale trochu upustili od hry po zemi, kterou jsme se chtěli prezentovat,“ řekl domácí trenér Martin Mrvík. „Soupeř má dobře narostlé mužstvo a vysokými míči jsme se těžko prosazovali. Na klucích je znát nerozehranost, za rok a půl toho moc neodehráli. V nejhorší fázi covidu ani netrénovali, pak jsme se pomalu scházeli, ale jen k tréninkům bez zápasového vytížení. Teď nám pomůže každá odehraná minuta.“

Parta mladíků, doplněná o rekonvalescenta Mužíka a kapitána Zahustela, šla v dopoledním duelu do vedení ve 12. minutě, kdy dlouhý aut propadl do šestnáctky a právě Ondřej Zahustel ho trkl hlavou do sítě. „Prozatím ho máme pro béčko a je to velká osobnost na hřišti i v kabině. Záleží jen na něm, jestli si vybojuje návrat na prvoligové trávníky,“ uvedl Mrvík na adresu navrátilce ze Sparty.

Aktivnější Chlumec v průměrném utkání vyrovnal minutu před přestávkou, kdy se centr zprava odrazil od soubojových dvojiček a z druhé vlny napnul síť nehlídaný Jan Labík. Ještě předtím v ojedinělé šanci obstřelil s dorostencem Lichtenbergem i bránu starší z Labíků Tomáš.

Hned po přestávce rozjel Zahustel bleskovou akci, při které dělali Východočeši jen tréninkové kužely. Přes Majera se dostal míč do přečíslení k Ladislavu Mužíkovi a jeho ideální přihrávkou před prázdnou bránu nepohrdl Michael Hönig.

Ani tentokrát Boleslav vítězství neudržela. Hostům stačila jediná vážnější šance. Nenápadný přímák v 82. minutě propadl k tyči a z voleje ho napálil do sítě Jakub Krčál. „Remíza je asi spravedlivá, prohrát z penalty v poslední minutě bychom si nezasloužili,“ shrnul trenér Mrvík, který celý zápas nechal na hřišti základní sestavu. „Uvažovali jsme nad střídáním v závěru, ale zápas byl rozjetý v tempu a nechtěli jsme do něj zasahovat, dorostenci z lavičky by nám asi v hektickém závěru tolik nepřispěli.“

Branky: 12. Zahustel, 47. Hönig – 44. J. Labík, 82. Krčál. Rozhodčí: Plzák. ŽK: 0:1. Diváků: 114.

Mladá Boleslav B: Lichtenberg – Vlk, Rulc, Bejbl, Leitl – Zahustel, Snížek, Hönig, Moravčík – Majer, Mužík.

KAREL JEDLIČKA