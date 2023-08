Z dvoubrankového vedení po necelých dvaceti minutách byl nakonec jen bod. Fotbalisté Mladé Boleslavi B ve svém prvním venkovním utkání v nové sezoně ČFL remizovali v Živanicích 2:2.

FK Mladá Boleslav B - ilustrační foto | Foto: FK Mladá Boleslav

Vojta zachoval v jedné z úvodních šancí ledový klid a chladnokrevnou koncovkou poslal svůj tým brzy do vedení. Pro Boleslav bylo ještě lépe, když Kaulfus zblízka uklidil míč do sítě poté, co se do centru u brankové čáry „netrefil“ brankář Frydrych.

Domácí ale zvládli do půle snížit dorážkou na „zadní“ v podání Martina Holce. Po necelé hodině hry se brankář Mikulec marně natahoval po přímém kopu Kopeckého.

Kosmonosy načal gól od lavičky, trojku doma vyfasovala i Dobrovice

V závěru se o rozruch postarala červená karta pro Buriánka. Domácí obránce sestřelil Hradce, který utkání sice dohrál, po závěrečném hvizdu ale hosté hlásili zranění v oblasti hrudi. Ještě chvíli před tím musel nuceně střídat i v sezoně dvougólový střelec Vojta.

Ve středu na pohár

První boleslavský tým měl o víkendu kvůli odkladu zápasu s pohárovým zástupcem Plzní v nejvyšší soutěži volno. Už středu ale nastoupí v Lokotrans Aréně k utkání druhého kola Mol cupu proti Ústí nad Labem. Zápas se měl původně odehrát na severu Čech, jeden z mistrovských soupeřů béčka ale teprve dokončuje rekonstrukci na svém stadionu, a tak došlo k výměně pořadatelství. Diváci se na utkání dostanou zdarma.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Sokol Živanice – FK Mladá Boleslav B 2:2 (1:2)

Branky: 32. Holec, 59. Kopecký - 8. Vojta, 18. Kaulfus. Rozhodčí: Bohata. ŽK: 65. Buriánek, 75. Spěvák - 70. Hradec, 91. Malura (trenér), 85. Vizingr (asistent). ČK: 88. Buriánek (Ž.). Diváci: 130.

Živanice: Frydrych - Buriánek, Spěvák, Vobejda, Nikodem - Langr, Zvěřina (46. D. Pánek), Polák, Kopecký - Holec (69. Pilný), Svoboda (79. F. Pánek).

Mladá Boleslav B: Mikulec - König, Coňk, Rulc - Vostřel, Král, Tvrdý (46. Šoufek), Tichý (63. Hradec) - Kaulfus (63. Novák), Vojta (86. Peterka), Howard (81. Gregor).