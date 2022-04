Nejaktivnější hráč klokanů Vladimír Zeman v 19. minutě odmítl vyrovnání zblízka po Keitově centru. Pak už Mladá Boleslav zkonsolidovala obranu a do dalších šancí soupeře, který jí na podzim nasázel doma šestku, nepouštěla. Bohemka vyhrála na střely mimo bránu nevídaným poměrem 13:1. „Bohemka měla víc ze hry, ale zase bych neřekl, že měla nějaký drtivý tlak. Sice jsme čelili spoustě střel, ale většina jich letěla daleko od brány,“ tvrdí trenér vítězů Pavel Malura.

Další porážka už poslala Horky ke dnu, smolařem dne brankář Fülöp

Až uprostřed druhého poločasu Šerák vyrážel Ugwův pokus z úhlu po přetaženém trestném kopu a v závěru si poradil i s nebezpečným přímákem Zemana, který ho sám dorážel nad břevno. V nastaveném čase nabíhal na rohový kop i domácí brankář, ale poslední slovo měly při hlavičce poslední naděje Radka Lehovce pěsti jeho protějšku. „Vynikající Šerák podpořil výborný výkon celé obrany, která podruhé v řadě udržela nulu,“ těšilo Pavla Maluru.

„Hráli jsme velice dobře, jen škoda, že to nevyšlo bodově,“ konstatoval domácí trenér Dalibor Slezák. „Člověk se na hráče nemůže zlobit, dnes odevzdali maximum. My trenéři se je snažíme dostat před bránu a tam už je to na nich. Nadějných situací jsme dnes měli spoustu, ale na začátku jsme asi urazili fotbalového boha zahozenou penaltou,“ dodal bývalý mladoboleslavský kanonýr.

Dobrovice zpátky na vítězné vlně, Hřebeč přetlačila ve vzduchu

Vítězové se na desátou rezervu Bohemians bodově dotáhli, stejně jako celá dolní polovina vyrovnané tabulky jsou ale stále namočeni do záchranářských bojů. „Dál se to bude hodně odvíjet od pomoci z áčka. Příchodem Pavla Hoftycha se obrovsky zlepšila spolupráce. Minule nám třeba přišel dobrovolně pomoct Míša Hlavatý a vedle hráčů z prvního mužstva roste i výkonnost mladých kluků z béčka,“ řekl Pavel Malura. „Začátek jara se čtyřmi zápasy bez gólu byl hodně těžký, bylo to i dílem vinou spousty zraněných. Lepili jsme to, jak se dalo, sestava se potřebovala ustálit,“ uzavřel kouč mladoboleslavské juniorky.

Bohemians B – Mladá Boleslav B 0:1 (0:1)

Branka: 14. Striković. Rozhodčí: Melničuk. ŽK: 0:2. Diváků: 95. Střely na bránu: 5:2. Rohy: 7:7. Mladá Boleslav B: Šerák – Jahić, Coňk, Rulc – Obadal, Dufek (82. Novotný), Komárek (46. Snížek), Langhamer, Rolinek – Mužík, Striković (88. Bejbl).

ČFL: Bohemians 1905 B - FK Mladá Boleslav B. Vladimír Zeman se uvolnil ke střele přes hostujícího Martina Rulce.Zdroj: Karel Jedlička