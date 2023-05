/FOTOGALERIE/ Mladoboleslavská juniorka tentokrát až na Vojtěcha Stránského bez infuze z áčka inkasovala z rohu i z penalty, ale vždy našla rychle odpověď a s exligovým Ústím získala bod.

ČFL B, 25. kolo: FK Mladá Boleslav B - FK Ústí nad Labem (2:2), 6. 5. 2023 | Foto: Miloš Moc

Hosté hned ve 2. minutě udeřili z opakovaného rohu. Do sítě hlavičkoval Vojtěch Zárybnický. O vyrovnání se postaral ve 14. minutě hlavou Uzair Alhassan, kterému připravil míč skvělým centrem po rychlém průniku podél pravé postranní čáry Milan Novák.

Až do přestávky se hrál bojovný fotbal, hosté měli několik sérií rohů, ale šanci žádnou. Za zmínku stojí jen na opačné straně halfvolej Stránského po Tichého sklepnutí těsně nad.

Po přestávce už se více činili oba brankáři. Kořán vyrazil nebezpečný trestný kop hostujícího Bendy. V 69. minutě však nedosáhl na penaltu Davida Černého, která zanechala v domácích řadách hořkost. Coňkův zákrok na Cantina přišel nejspíš ještě před velkým vápnem.

Za sedm minut ovšem odpověděl nejlepší boleslavský střelec Matyáš Vojta, když si ve skrumáži zpracoval Alhassanův centr a obhodil Plachého k tyči – 2:2.

„Alhassan hraje delší dobu dobře, jeho výkony jdou nahoru. Bohužel se teď vrací do Ghany vyřešit nějaké problémy s vízy, jak už to u kluků z Afriky občas bývá. Vojta se vrací do formy, takový gól jako on by nedal v české lize skoro nikdo. Škoda že byl teď zraněný, stálo nás to hromadu proher, kdy nám takový gólový hráč chyběl,“ řekl na adresu dvojice mladoboleslavských střelců trenér Pavel Malura.

Ústecký brankář v závěru zápasu vyškraboval výstavní střely Dohalského i Hradce, v 88. minutě Kořán znovu vychytal Bendu, který se dostal k míči přes Rulce na hranici pravidel. Tu naopak překročil právě domácí kapitán Martin Rulc, který byl v nastavení po druhé žluté vyloučen. Krátké oslabení však jeho spoluhráči přestáli bez úhony.

„Bod neberu, protože jsme byli lepší a zasloužili jsme si vyhrát,“ shrnul domácí trenér Pavel Malura.

Zdroj: tvcom.cz

Mladá Boleslav B – Ústí nad Labem 2:2 (1:1)

Branky: 14. Alhassan, 76. Vojta – 2. Zárybnický, 69. z PK D. Černý. Rozhodčí: Rejžek. ŽK: 2:1. ČK: 90.+3 Rulc (MB). Diváci: 105. Střely na bránu: 7:8. Rohy: 4:13.

Mladá Boleslav B: Kořán – Rulc, Coňk, Král – Novák, Dohalský (82. Vostřel), Alhassan, Tichý (67. Leitl) – Malý (67. Hradec), Stránský (46. Vojta), Vlček (46. Kaulfus).