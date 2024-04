/FOTOGALERIE/ Pátou domácí porážku utrpěli fotbalisté mladoboleslavské juniorky. V souboji rezerv nestačili doma na tu jabloneckou poměrem 1:3, když všechny branky padly už v prvním poločase a až na jednu světlou výjimku po hrubých chybách zadních řad.

ČFL B, 21. kolo: FK Mladá Boleslav B - FK Jablonec B (1:3), 7. dubna 2024 | Foto: FK Mladá Boleslav

Už v 6. minutě namazali domácí do samostatného nájezdu Matěji Náprstkovi, který překonal Kořána nechytatelnou střelou do šibenice. Vzápětí ovšem při Dohalského nákopu zaváhali pro změnu jablonečtí zadáci, míč si kolem nich posunul Tobiáš Gregor, snadno obešel i vysunutého Vojtěcha Reinera a zasunul do prázdné na 1:1.

Ve 24. minutě na uličku kdysi i v Boleslavi testovaného Davida Housky naběhl opět Náprstek, do střely mu sice padl skluzem domácí kapitán Rulc, ale dorážka útočníka, který prošel rezervou Norimberku, vymetla znovu horní růžek. Navíc ve 36. minutě přeloboval po Nykrínově dlouhém nákopu netakticky vybíhajícího Kořána ještě Dominik Breda a míč se od zadní tyče odrazil navzdory snaze dobíhajících obránců do sítě.

„Nevyšel nám začátek, udělali jsme dvě velké chyby. Škoda že jsme nesnížili na dva tři,“ litoval asistent trenéra Mladé Boleslavi B Adrian Vizingr.

Druhý poločas už se bez minel vzadu obešel, vyrovnaný fotbal přinesl jen po jedné příležitosti na každé straně. Po hodině hry nastřelil Jakub Vlček z nájezdu po dalším skvělém pasu Patrika Dohalského jen Reinerovo rameno, na druhé straně po rohu přinutil Kořána k robinzonádě výstavní střelou zpoza šestnáctky Houska.

„Ve druhé půli jsme změnili rozestavení a hráči podali celkově lepší, odvážnější výkon. Projevila se však větší zkušenost několika jabloneckých hráčů, kteří umějí hrát tělem, podržet míč, dojít si pro faul, vědí, kdy hru zpomalit a kdy naopak zrychlit,“ narážel Adrian Vizingr na přítomnost zkušených borců Diviše, Vošahlíka, Housky či Bredy v dresu soupeře, zatímco z domácích měl větší ligovou zkušenost pouze Kodad. Poražené dělí od potenciálně sestupové patnácté příčky už pouze tři body.

Mladá Boleslav B – Jablonec B 1:3 (1:3)

Branky: 10. Gregor - 7. a 24. Náprstek, 36. Breda. Rozhodčí: Rychtár. ŽK: 1:3. Diváků: 100. Střely na bránu: 2:7. Rohy: 3:6.

Mladá Boleslav B: Kořán – Rulc, Fodor (46. Peterka), König – Kodad, Dohalský, Vostřel, Tichý – Kaulfus, Gregor (69. Tvrdý), Vlček (79. Monyč)