Mladoboleslavské béčko potřebovalo v našlapané tabulce ČFL bodovat doma, aby se zachránilo bez ohledu na výsledky z ostatních stadiónů. To se také domácím povedlo a udržení třetí ligy je jedinou kladnou stránkou bezbrankového zápasu s beznadějně posledními Přepeřemi.

Domácí posílili z širšího kádru áčka Žitný s Filou, od začátku bylo však znát, že se zaměřují hlavně na defenzívu a ubránění potřebného bodu. Skutečně se jen zřídka najde zápas, v němž se nenajde ani jediná šance či náznak, který by stál za zmínku. Boleslavská juniorka zakončila jen dvakrát daleko vedle po rohových kopech.

Přepeře, vedené bývalým útočníkem boleslavské juniorky Jakubem Synkem, který za ni svého času nastřílel 13 třetiligových gólů, zahrozily po čtvrthodině hry, kdy trestný kop Daniela Nováka z pravého okraje velkého vápna vyrážel Kořán z brankové čáry. Ve 32. minutě pak napřáhl z 22 metrů Vojtěch Novotný a utěšenou ránu otřel o břevno.

Po přestávce se odehrával za neustálé mírné převahy hostů z Turnovska nelíbivý boj, domácí se po zisku míče snažili ho hlavně co nejdéle udržet na svých kopačkách. Za pasivitu je mohl nakonec až v nastaveném čase vytrestat střídající Vojtěch Habr, vydařenou kombinaci přehuštěným prostorem však zakončil hlavou zblízka nad zívající bránu a tak se Přepeře s třetí ligou nerozloučily vítězně.

Domácím nakonec nahrál do karet nezdar Karlových Varů, takže by se udrželi i v případě porážky jako lepší z předposledních míst, remíza je vytáhla na 14. místo, nejhorší za celé třetiligové účinkování. Bylo znát, že zimní puštění žilou do druholigových klubů bylo až příliš výrazné a odcházející opory se nepodařilo nahradit.

Mladá Boleslav B – Přepeře 0:0

Rozhodčí: Matějka. ŽK: 0:1. Diváků: 72. Střely na bránu: 0:4. Rohy: 4:8. Mladá Boleslav B: Kořán – Tvrdý, Rulc, König – Novák, Dohalský, Žitný (63. Vostřel), Tichý – Kaulfus (71. Gregor), Howard, Fila (71. Vlček).