Právě proti svěřencům Jiřího Němce slavilo béčko Mladé Boleslavi na jaře dosud poslední výhru, na kterou se marně snaží navázat již osm zápasů. Domácí duel přitom začal nadějně, hned v 9. minutě doklepl míč po průniku Vasila Monyče do sítě zblízka Jakub Vlček. Pak ale domácí vyklidili pole.

Z velkého tlaku Brozan po několika zastřelovacích pokusech vyrážel Kořán ve 30. minutě Jindráčkovu tvrdou ránu, ale hosté zůstali u míče a po chvíli tentýž hráč skluzem na zadní tyči dostal do brány Douděrův centr – 1:1.

„Mentalita našich hráčů není nastavena správně. Utkání dobře začneme, čtvrt hodiny soupeře nepustíme k míči, dáme i góla, měli bychom být na koni, jenže místo toho se poděláme – říkám to tak, jak to je,“ zlobil se domácí trenér Pavel Malura.

Jeho svěřenci se znovu osmělili v závěru poločasu a gól měl dvakrát na kopačce Vostřel. Brozanského brankáře Švejdu však nepřekonal křížnou střelou z rychlého průniku tváří vtvář a dvě minuty nato parádní ranou zpoza šestnáctky otřásl břevnem.

Nerozhodný stav vydržel do 73. minuty, kdy trestný kop z úctyhodné vzdálenosti nádherně zakroutil do šibenice Leitl, navrátilec z hostování ve Velvarech. V závěru však Mladoboleslavští přišli nejen o výhru, ale i o body. Trestný kop využili také hosté, když Laukův centr trkl hlavou do sítě Bechyně. Vzápětí Laukův střílený centr procpal skluzem do brány Málek a stále neporažení Severočeši mohli slavit.

„Vítězství se počítá, ale bylo vydřené, nehráli jsme dobře. Tak to někdy je, že se herně trápíte, zaplaťpánbůh i tak jsme dokázali dát potřebné góly,“ podotkl asistent trenéra Brozan a slavný mladoboleslavský odchovanec Petr Vrabec.

„Znovu jsme po výborné hře ztratili v poslední čtvrthodině aktivitu, neudržíme vepředu jediný míč a jen čekáme, kdy soupeř vyrovná. Hosté hráli úsporně, ale když šli do útoku, dokázali se stoprocentně koncentrovat,“ shrnul Pavel Malura.

Mladou Boleslav B čeká volný los, podle trenéra to není výhoda. „Nepotřebujeme volno na delší přípravu. Naše výkony nejsou o fyzické nebo technické připravenosti, ale čistě o mentálním nastavení hráčů, kteří hrají dětský fotbal a nedokážeme pak dovést utkání do vítězného konce,“ zdůraznil Malura.

Mladá Boleslav B – Brozany 2:3 (1:1)

Branky: 9. Vlček, 73. Leitl – 31. Jindráček, 84. Bechyně, 88. Málek. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Šťastný. Diváků: 90. Střely na bránu: 6:6. Rohy: 3:4.

Ml. Boleslav B: Kořán – König, Rulc, Leitl – Kaulfus, Vostřel, Dohalský (86. Výda), Fiker – Monyč (57. Fila), Vojta (46. Benlalam), Vlček (80. Tichý).