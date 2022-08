Po hodně opatrném úvodu vyzkoušel Mikulce výstavní střelou Veselka, který se opřel do odraženého míče od zdi z 20 metrů. Na druhé straně se Snížkův centr z úhlu překvapivě snesl shora na břevno. Ve 29. minutě se již Michal Snížek radoval. Potáhl dopředu odražený míč a jeho skákavá střela nártem z 22 metrů překvapivě zapadla k tyči, kde byl brankář Petr pozdě. „To byl rozhodující okamžik, soupeř pak musel otevřít hru, což nám vyhovuje,“ konstatoval trenér Pavel Malura.

V nastaveném čase Ladislav Dufek přestřelil akrobatickým volejem zblízka po centru Radka Látala, který nastoupil nezvykle na pravém křídle útočného tria a od kouče Malury to byl výborný tah.

Zahozená šance nemusela Boleslavské mrzet, po přestávce už patřil trávník jen jim. Látal tlačil zakončení parádního slalomu pod břevno, ale bývalý brankář vicemistrů světa do 20 let ji zneškodnil konečky prstů. Čapl i Dufkův volej zblízka.

Do obou šancí vyslal spoluhráče dorostenec Matyáš Vojta a odměnou mu byly vlastní dva zásahy. V 63. minutě potrestal doklepnutím Látalovy přihrávky zblízka do prázdné brány známý nešvar fotbalistů, kteří se místo pokračování ve hře dívali po rozhodčím, který však ponechal výhodu. V 75. pak Vojta proměnil dloubákem samostatný nájezd na 3:0. „Vojta je pro nás obrovský příslib do budoucna, nejen pro béčko. V koncovce má velké kvality, proto jsme ho přivedli ze Slavoje Vyšehrad,“ chválil nejlepšího střelce béčka Pavel Malura.

Skóre pak zpečetil střídající Tobiáš Gregor opět zblízka do odkryté brány po centru zleva. Gól padl v lijáku, který se na nezastřešené hřiště snesl v poslední čtvrthodině a vyhnal většinu z hrstky přítomných diváků. Navíc hosty znovu zachránilo břevno při výstavní ráně jedné z ligových posil Denise Darmovzala. Pro Chlumec je slabou útěchou vysoká výhra 9:1 na rohy, z nichž vzešla jediná šance. Bránu netrefil krátce po přestávce z úhlu Zeman.

Petr Mikulec vychytal třetí čisté konto, letos ho v ČFL ještě nikdo nepřekonal. „Je to výzva pro kluby z okolí, aby si ho všimly. Takto kvalitní brankář samozřejmě převyšuje úroveň třetí ligy,“ prohlásil Pavel Malura.

Mladá Boleslav B – Chlumec n. C. 4:0 (1:0)

Branky: 63. a 75. Vojta, 29. Snížek, 83. Gregor. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Černý. Diváci: 88. Střely na bránu: 6:2. Rohy: 1:9. Mladá Boleslav B: Mikulec – Rulc, Jahić (46. König), Coňk – Vlk, Snížek (86. Hradec), Darmovzal, Tichý (68. Novotný) – Látal (80. Gregor), Vojta, Dufek (68. Vostřel).