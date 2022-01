Picava má za sebou necelý týden přípravy a první výhru

Boleslavští začali utkání povedeně a už v 5. minutě se ujali vedení Karešem, jenž proměnil pokutový kop. Většinu herní doby působili lepším dojmem, než kladenský protivník, ovšem zasloužené vítězství potvrdil až tři minuty před koncem Komárek. ,,Hlavně v prvním poločase jsem byl s výkonem týmu spokojený. Dařila se nám výstavba útoku a herně jsme působili lepším dojmem. Bohužel po celé utkání jsme měli problém v poslední třetině hřiště, kde jsme nedokázali řešit akce překvapivě a přesně. Směrem do obrany jsem rád, že jsme soupeře nepouštěli do zakončení a udrželi čisté konto,'' zhodnotil vstup do herní přípravy trenér FK Mladá Boleslav B Martin Mrvík.

FK Mladá Boleslav B - FK Kladno 2:0 (1:0)

Branky: 5. Kareš, 87. Komárek.