Úvodní čtvrthodinku proti Velvarův uzavřel Yerkhov vedoucím boleslavským gólem – 1:0. Velvarští ve 22. minutě vyrovnali Dvořákem a poločas tak skončil za nerozhodného stavu 1:1.

Po přestávce také padly dva góly, ale kuriózně oba od střelců do vlastních branek. V 67. minutě velvarský stoper Ippolito vlastencem daroval Boleslavi vedení – 2:1. Vydrželo téměř až do konce utkání. V předposlední minutě však boleslavský stoper Jan Král skóroval do branky spoluhráče Mikulce. Protože po devadesáti minutách skončilo utkání nerozhodně 2:2, uskutečnil se pozápasový rozstřel, kterým si hostující Velvary vystřílely druhý bod do ligové tabulky.

Mladá Boleslav B – Velvary 2:3 pk (1:1)

Branky: 15. Yerhkov, 67. vlastní – 22. Dvořák, 89. vlastní. Rozhodčí: Hányš. ŽK: 1:2.

Boleslav B: Mikulec – Hašek, Král, Kopa, Komma – Hampl (56 Vejr), Yerkhov (72. Moravčík), Komárek, Ewerton (90. Angelozzi) – Provazník, Dohnalík (86. Dib).

Velvary: Měsíček – Valenta (85. Šustr), Rubeš, Ippolito, Šimkovský – Krištof (69. Tenkl) – Bulíř (79. Dolejší), Polák (72. Havránek), Vopat, Dvořák – Kafka (Šollar).

JAN FIDLER