Málokdy vídanou statistikou se po deseti zápasech nové sezony mohou pochlubit fotbalisté boleslavské rezervy. Ve své skupině třetí ligy jsou nejlepším týmem na hřištích soupeřů (3-2-0), ale zároveň nejhorším na tom svém (0-1-4).

ČFL: FK Mladá Boleslav - FK Přepeře (1:3) | Foto: Jiří Koros

Potvrdili to i ve svátečním vloženém kole, kdy podlehli 1:3 Přepeřím. Několik střel do brankáře, vedle i do brankové konstrukce už měli Boleslavští na kontě, když se Severočeši dostali ze své první vážnější akce Hadaščokem do vedení, které po chybě Šimka těsně před půlí ještě zvýraznil Bulíř.