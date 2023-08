/FOTOGALERIE/ Tři roky po sobě nedokázali fotbalisté Záp, přestože tradičně patří ke špičce ČFL, v Mladé Boleslavi skórovat. V úvodním kole nového ročníku jim střela Patrika Kavalíra do šibenice z trestného kopu kousek od velkého vápna stačila na tři body.

ČFL B, 1. kolo: FK Mladá Boleslav B - SK Zápy (0:1), hráno 6. 8. 2023 | Foto: FK Mladá Boleslav

Domácí podržel už ve 2. minutě brankář Petr Mikulec robinzonádou proti točené ráně Miroslava Petrláka. Na Kavalírův přímák v 18. minutě si sice sáhl, ale stačil ho jen ztlumit. I za stavu 0:1 se v neustávajícím dešti hrálo na mladoboleslavskou bránu. Mikulec vyškraboval ve 28. minutě klouzavou přízemní střelu Kubů, při dorážce vystihl i dloubák úplně volného Kavalíra.

Boleslav v útoku příliš nehrozila, až pět minut před přestávkou se opřel Ladislav Kodad halfvolejem do přetaženého centru Milana Nováka a parádní ránu posily z Teplic pod břevno vyškraboval konečky prstů Josef Řehák.

„Hosté hráli dobře vzadu a vyráželi do brejků. My jsme bohužel nebyli nebezpeční, chyběl nám pohyb i agresivita a do soupeřova bloku jsme se po obdrženém gólu těžko dostávali,“ konstatoval domácí trenér Pavel Malura. „Zklamání z výkonu je největší u útočníků, kteří neudělali nebezpečnou akci, neprosadili se jeden na jednoho.“

Zatímco v první půli rozhodčí Hodek nesáhl do kapsičky, po přestávce tasil sedm žlutých a jednu červenou kartu. Zato šance se již příliš nerodily. Po trestném kopu pálil z úhlu Jelínek jen do Mikulcovy hrudi, na druhé straně vyrážel Řehák prudkou Vojtovu hlavičku po rohu Dohalského.

Domácí dohráli oslabení o Rulce, který hasil vlastní ztrátu míče faulem. Ještě předtím musel po nepotrestaném zákroku střídat zraněný Hradec. „Proti Zápům to bývá vyhrocené, určitě se na tom podepsal i těžší terén, na kterém bylo logicky hodně skluzů, ale musím přiznat, že naše karty byly většinou z hlouposti. Hned několik bylo zbytečných včetně červené, která se nedá omluvit mládím,“ zlobil se trenér Malura.

Příležitost k nápravě dostanou jeho svěřenci hned v sobotu opět doma, když si prohodili kvůli přestavbě tamního hřiště pořadatelství s Ústím nad Labem.

Mladá Boleslav B – Zápy 0:1 (0:1)

Branka: 18. Kavalír. Rozhodčí: Hodek. ŽK: 5:2. ČK: 88. Rulc (MB). Diváci: 91. Střely na bránu: 2:6. Rohy: 4:3.

Mladá Boleslav B: Mikulec – Rulc, Coňk, Král – Novák (73. Tvrdý), Dohalský, Vostřel, Kodad – Kaulfus (66. Howard), Vojta, Jaroš (46. Hradec, 79. Peterka).

Zápy: Řehák – Jelínek, Duben, Stropek, Woitek – Kavalír (79. Zoubek), Súkenník, Zbrožek, Petrlák (89. Pardubský) – Kocourek (79. Chroljonok), Kubů (59. Turyna).