Domácí v úvodu drželi krok a v 19. minutě přes Rulce a Darmovzala se dostal míč k Leitlovi, který se zbavil protihráče a křížně po zemi těsně minul. Byla to ale nadlouho poslední dokončená boleslavská akce. Na druhé straně začal excelovat Mikulec až po půlhodině hry, první velkou šanci Žižkova totiž zmařil při závaru sedící Kadlec, o jehož záda se zastavila Hönigova dorážka. Někdejší nejdražší hráč ligy a (stejně jako Hönig s Jiráskem) krátce také mladoboleslavský fotbalista pak utekl do nájezdů, ale nastřelil jen brankáře.

Drtivý nápor Žižkova gradoval okolo 40. minuty. Mikulec nemusel zasahovat proti dalšímu úniku Václava Kadlece, zakončeném těsně vedle. Zato reflexivně na čáře vychytal Sixtovu prudkou hlavičku i Jiráskovu střelu k tyči, ale po následném rohu ze skrumáže dotlačil míč do sítě Radek Voltr.

„Narazili jsme na zatím nejsilnějšího soupeře, byl běhavý, hlavně v prvním poločase hrál výborně, měl více šancí a nás jako vždy podržel skvělý Mikulec,“ konstatoval domácí asistent trenéra Adrian Vizingr. „Při gólu zůstal neobsazený hráč na zadní tyči, asi jsme nečekali, že tam míč propadne,“ mrzelo Vizingra, který v závěru hráčské kariéry působil i na Žižkově.

Po přestávce se hra opticky vyrovnala. „Ne že bychom bránili výsledek, ale chtěli jsme hrát v aktivním bloku, nepouštět soupeře do šancí a chodit přímočaře do protiútoků,“ řekl žižkovský trenér Michal Šmarda. Z těch hrozil hlavně domácí odchovanec Hönig. V 62. minutě si na jeho náběh do brejku počkal Kadlec, ale zakončení letělo do ochranné sítě. Po čtvrthodině již pálil mezi tyče po Březinově uličce, ale Mikulec výborně zasáhl. Zákrok slunečného dopoledne si pak boleslavský brankář připsal proti Klusákově ráně o břevno dvě minuty nato.

Dlouho bezzubá boleslavská rezerva mohla přesto v nastavení vyrovnat, i když by to pro hosty bylo hodně kruté. Střídající Jan Vostřel dokonce obešel i brankáře Švengera, pak ale z úhlu netrefil prázdnou bránu Žižkova. „Pro nás strašně důležitá a zasloužená výhra po dvou zaváháních, mohli jsme rozhodnout dříve a z vyrovnání z ojedinělé šance bychom asi byli hodně zklamaní,“ připustil Michal Šmarda.

Mladá Boleslav B – Žižkov 0:1 (0:1)

Branka: 41. Voltr. Rozhodčí: Švagr. ŽK: 0:2. Diváků: 145. Střely na bránu: 1:9. Rohy: 1:7.

Mladá Boleslav B: Mikulec – Rulc, Jahić, König – Vlk, Donát (46. Tichý), Darmovzal (78. Snížek), Leitl (73. Coňk) – Novotný (46. Vostřel), Vojta, Dufek (69. Slabyhoud).