Boleslavští hráči většinu času v pražských Kbelích směřovali ke třem bodům a fanoušci tak nejspíš upínali zraky k průběžnému výsledku na Jižním Městě, kde hrály Vítkovice. Chodov bojoval, ale ve třetí třetině zápas ztratil a na pořadí na druhém a třetím místě se tím pádem nic nemění. Druhé místo urvaly Vítkovice, Boleslav skončila o dva body za nimi.

Boleslav přerušila Hradci rekordní šňůru. A zajistila si předkolo play-off!

Čtvrtfinále play-off zahájí Boleslav doma v sobotu a v neděli 11. a 12. března. Dvojice budou jasné teprve po dohrání předkola, do kterého nastoupí týmy od sedmého do desátého místa (Ostrava proti Vinohradům a Black Angels proti Liberci). Pak si své soupeře postupně vyberou družstva z prvního (Tatran Střešovice), druhého (Vítkovice) a třetího místa (Boleslav). Přímo do čtvrtfinále postoupili také čtvrtí Bohemians, pátý Chodov a šestá Sparta.

Black Angels - Předvýběr.CZ Ml. Boleslav 6:9 (1:4, 3:3, 2:2)

Branky a nahrávky: 7. Neklan (Renčín), 28. Burian (J. Boček), 29. Burian (Fryš), 37. Burian (Bauman), 44. Renčín (Burian), 53. M. Bouček (Straka) - 8. Pěnička (Tokoš), 18. Natov (Hemerka), 20. Pěnička (Zakonov, 20. Natov (Tomašík), 24. Sládek (Šebek), 31. Šebek (Sládek), 35. Suchánek (Sládek), 56. Zoufalý (Seibert), 57. Tomašík (Krebner). Rozhodčí: Monzer, Procházka. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Diváků: 163.

Mladá Boleslav: Bauer - Hemerka, Suchánek, Punčochář, Gruber, Zakonov, Zoufalý, Seibert - Gašparík, Tomašík, Natov - Sládek, Krebner, Šebek - Tokoš, Beneš, Pěnička - Bína.