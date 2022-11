Sehráli jste těžký zápas s Lotyšskem. Byl přesně takový, jaký jste čekali? Očekávali jsme, že vstup do turnaje bude těžký, zvlášť s Lotyši, kteří hrají důrazně do těla a s nimi se hraje fyzický florbal. Myslím, že jsme se s tím vypořádali dobře, i když kousali. Určitě jsme to čekali, ale poradili jsme si s tím skvěle.

Speciálně na Lotyše dělal přípravu finský asistent trenéra Joonas Naava. Co vám říkal?

Přesně to, co jsme očekávali, těžký zápas. Podívali jsme se na individuality Lotyšů, jejich rozehrávku, jak se snaží útočit. Zaměřili jsme se na jejich hru, z jaké strany budou chodit jejich útoky a všechny detaily ke hře. Joonase jme vyshlechli a naplnili jeho očekávání.

Na úvodní buly šel kapitán Ondřej Němeček coby obránce. Kde vzniklo, že tam půjde zrovna on?

Óňa si na ní věří. Je to náš takový specialista, takže šel on.

Gólman Bauer se vrací do druhého domova. Cíl? Prolomit semifinále MS

Hned v první minutě jste dali gól. Byl klíčem k následnému vítězství, že jste následně nemuseli s Lotyši přetahovat o výsledek v průběhu zápasu?

Je to tak. Jsme rádi, že jsme dali první gól, protože hned zkraje z nás spadla nervozita a tíha. Tím, že jsme dali na 1:0, tak jsme se uklidnili. Úvod zápasu i šampionátu je pro nás klíčový.

Lotyši využili obě přesilovky, kterými se vrátili do zápasu. Jak moc velkým varováním jsou vyloučení?

Musíme se jich vyvarovat. Obě dvě vyloučení byla zbytečná. Rozhodčí si počkali a vyloučili nás. Musíme být disciplinovaní. Když už nějaké přesilovka respektive oslabení přijde, tak být v nich komfortní, kompaktní a ubránit je.

Nastupoval jste v elitní formaci. Jaké bylo nastoupit v zaplněné a nové Swiss Life Areně?

Přesně pro tyhle momenty florbal hrajeme. Jsem nesmírně šťastný, že můžu hrát v první lajně. Myslím si, že nám to šlape. Sbírám zkušenosti. Za mě super!

Byla to fuška, ale florbalisté vstup do MS zvládli. Lotyšům nastříleli šest gólů

Jak jste si připadal jako jediný hráč Mladé Boleslavi v první formaci, která je jinak tvořena výhradně hráči ze střešovického Tatranu?

Začátek byl pro mě hodně těžký, protože jsem si musel zvyknout. Přece jenom oni spolu hrají delší dobu a já jsem k nim naskočil, nicméně si to užívám. Myslím si, že jsem k nim zapadl a jsem součástí jejich lajny.

Zejména útok Havlas-Langer-Beneš na hřišti dominoval, tak ja jste si užíval jeho hru z pozice obránce za nimi?

Mají vepředu krasné kombinace a sedí jim tom. Můj úkol je z defenzivy brát míčky a podporovat je. Doplňujeme se skvěle.