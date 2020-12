Sobota byla pro Boleslav velmi vydařená, přinesla vůbec nejvyšší letošní výhru. Florbalisté s rybičkami na dresu nadělili Pardubicím bohatého Mikuláše, nasypali jim šestnáct branek a sami inkasovali pouze dvakrát. Je ale potřeba připomenout, že Pardubice hrály poprvé po téměř dvouměsíční pauze, což obraz hry ovlivnilo.

„Musíme být spokojení úplně se vším, co se na hřišti událo. Je vidět, že se dostáváme do klidu na balonku, byli jsme chladnokrevní v koncovce. Od první do třetí pětky jsme podali skvělý výkon,“ chválil svůj tým po sobotním zápase kouč Petr Novotný.

Domácí vykročili za výhrou suverénně a už v první třetině nasázeli osm gólů. V úvodu se prosadili i pardubičtí Sokoli, dokonce na 1:2 snižoval ve čtvrté minutě Smola. Jeho trefa ale Středočechy příliš nerozhodila. Od té doby přidávali branky s neutuchající chutí.

Ve druhé třetině lehce polevili a svůj náskok navýšili jen o dva zářezy. V poslední části se ale znovu rozjeli, přidali další trefy a dovolili Sokolům jen druhou menší radost, když na průběžných 2:15 z pohledu hostů snižoval Petržela. Definitivně zápas uzavřel gól Jana Řehoře.

„Takový zápas jsme potřebovali. V posledních utkáních jsme se docela nadřeli, tenhle výsledek nám určitě dodá sebevědomí. Pardubice se snažily hrát aktivně, což bylo samozřejmě sympatické. Klobouk dolů, že chtěli hrát otevřený florbal. Spadla nám tam spousta branek, ale i oni měli nějaké šance. I když to skončilo 16:2, tak to určitě nebylo snadné,“ zhodnotil vysokou výhru střelec poslední branky Řehoř.

Povzbuzeni jasným výsledkem zajížděli boleslavští florbalisté v neděli do pražských Řep, kde nově hraje své domácí zápasy Tatran Střešovice. Za poslední týden se tak podruhé představili v nové pražské hale. A stejně jako minulou neděli proti Black Angels (9:8) to i tentokrát bylo hodně těsné.

Na poměry florbalu to bylo velice chudé utkání s pouhými třemi brankami. První třetina vyšla lépe pro hostující Boleslav, na vedoucí gól Natova ale na začátku prostřední třetiny odpověděl domácí Sádlo. Rozhodující trefa přišla téměř přesně v polovině zápasu. Ve třicáté minutě uspěl Tokoš a jeho branka na 2:1 se ukázala býti vítěznou.

To, že zápas byl velice vyrovnaný (a úporný), dokládá i statistika střelby. Oba týmy pálily shodně pouze třináctkrát na branku soupeře.

Boleslav natáhla vítěznou sérii na sedm zápasů v řadě. Po osmi utkáních má na kontě kulatých dvacet bodů a v tabulce se dotáhla právě před Tatran na druhé místo. Na vedoucí Vítkovice sice Novotného tým aktuálně ztrácí propastných třináct bodů, má však oproti nim odehráno o čtyři utkání méně.

Příští víkend čeká na Bolku znovu dvojzápas. V sobotu odpoledne sehraje zápas na půdě Královských Vinohrad, v neděli pak už na svém domácím hřišti přivítá dalšího pražského soupeře Spartu.

Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav – Sokoli Pardubice 16:2 (8:1, 2:0, 6:1)

Branky: 3. Natov, 3. Komárek, 6. Curney, 7. Natov, 8. Tadeáš Chroust, 14. Tadeáš Chroust, 16. Curney, 17. Höffer, 23. Bína, 40. Tokoš, 46. Suchánek, 46. Šebek, 50. Řehoř, 50. Natov, 54. Bína, 59. Řehoř - 4. Smola, 54. Petržela. Rozhodčí: Valenta a Žďárský. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0.



Tatran Teka Střešovice – Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 23. Sádlo - 7. Natov, 30. Tokoš. Rozhodčí: Nábělek a Štengl. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:0.