Jako jeden z mála jste byl na kvalifikaci, kde vás Slováci porazili. Byla ve čtvrtfinále motivace o to větší jim vrátit porážku a ukázat, že se jednalo o náhodu? Ten zápas se nám nepovedl. O to víc jsme nechtěli vypustit utkání a chtěli ho dohrát tak, abychom napravili výsledek z jarní kvalifikace. Věříme si na všechny soupeře.

Máte za sebou vítězný zápas se Slováky v poměru 9:4. Jaký byl?

Ač se podle výsledku nemusí zdát, tak náročný. Věděli jsme, že se Slováci na nás budou těšit, protože budou hrát top zápas i s ohledem na minulost. O to víc jsme se soustředili na začátek utkání a abychom do něj vstoupili, kterého jsme využili. Měli jsme dobrou první třetinu, tempo pod kontrolou po celý zápas.

I tentokrát jste byli často vylučovaní a třikrát jste hráli oslabení. Poprvé jste ale neinkasovali. Jak zabránit tomu, abyste se v bojích o medaile vyvarovali trestné lavici?

Vždy záleží, jaký metr rozhodčí nastaví, kterému se musíme přizpůsobit. Tohle je hlavní klíč k dalšímu zápasu, kdy zjistíme, jaký metr bude a podle toho se uzpůsobíme. Nemůžeme hrát pořád takhle stejně.

Ve druhé třetině jste během pěti minut odskočili do průběžného vedení 7:2. Věděli jste v tu chvíli, že zápas a postup do semifinále kontrolujete?

Určitě! Zejména, když takhle po sobě dámě pár branek a odskočíme na větší rozdíl, tak pak bylo důležité nedělat žádné chyby, hrát zkoncentrovaně do obrany a pošetřit síly na semifinále, kde nás čeká další náročné utkání.

Tři vyřazovací zápasy ve třech dnech není žádná sranda, že?

Není. Program jsme věděli dopředu, takže jsme podle něj mohli uzpůsobit sestavu a pošetřit sílu. Věřím, že nás náročný harmonogram nebude nějak limitovat a budeme mít dostatek energie do zbylých zápasů.