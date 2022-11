Jaké je postoupit do finále mistrovství světa? Je to krása! Umlčeli jsme dvanácti tisíc Švýcarů. Myslím, že se hrál krásný zápas se sladkou tečkou. Vyhrát 11:3 v semifinále není snad ani možné. Jsme nesmírně rádi. Už se ale díváme dopředu. Čeká nás finále. Určitě chceme udělat poslední krok k úspěchu.

Co bylo klíčové, že jste takhle rozebrali Švýcary?

Těžká otázka. Věděli jsme, že i pro Švýcary bude semifinále svazující, protože je podporovala plná hala, což někdy nemusí být ku prospěchu věci. Drželi jsme se svého plánu, hráli to, co jsme chtěli a rozebrali jsme je.

Proti Švýcarsku jenom jedno vyloučení. Jedním z klíčových prvků bylo pro vás udržet emoce na uzdě, že?

Určitě to bylo pro nás důležité, protože v těch předchozích zápasech jsme měli hodně vyloučení. Řekli jsme si, že musíme být disciplinovaní, udržet emoce na uzdě a nakonec jsme je proměnili v náš prospěch.

Čeští florbalisté si zahrají o zlato. V semifinále umlčeli domácí Švýcary

Co říkáte nyní na kulisu během zápasu?

Fantastická! Švýcaři i Češi nás hnali. Takový zápas se nehraje každý den. Říkali jsme si před zápasem, že bude vyprodáno. Chtěli jsme si ho užít. Emoce plály. Podporovali jsme se každé střídání, minutu. S fanoušky jsme oslavovali góly, což bylo nesmírně důležité. Krásný zážitek.

Slyším, že chraptíte. Přicházíte o hlas kvůli tomu, že jste se neslyšeli na hřišti nebo euforii?

Je to obojí. Hodně jsme řval, když jsme vyhráli. Museli jsme křičet ale i na hřišti, protože moc nebylo slyšet, takže jsem musel hlasivkami zabrat.

Vstřelil jste dva góly v semifinále mistrovství světa. Co na to říkáte?

Samozřejmě mě to těžší, ale mnohem víc je týmový výsledek, kdy jsme přejeli Švýcary, nedovolili jsme a došli jsme si pro vítězství.

Lehečka postoupil při debutu na Turnaji mistrů pro mladíky do finále

Prvním gólem jste navíc nastartoval obrat českého týmu ještě v první třetině. Bylo pro vás hodně důležité stlačit Švýcary co nejrychleji zpět pod sebe?

Je to pravda. Říkali jsme si, že každým gólem, který dáme, umlčíme Švýcary i jejich fanoušky. Jsem rád, že jsem gól na 2:2 vstřelil a trochu jsme je udrželi na uzdě.

Už váš spoluhráč z Boleslavi, brankář Lukáš Bauer, před mistrovstvím světa říkal, že máte Švýcary hodně načtené. V čem konkrétně?

Věděli jsme, jak hrají, jak mají secvičené signály. Byly hodně strojové, takže jsme se na ně zaměřili a nakonec nám to vyšlo.

S juniory víte, jaké to je vyhrát mistrovství světa. Ve finále vás čekají Švédi. Ve Winterthuru jste si dokonce proti nim riskli hru bez brankáře šest na pět. Věříte si na ně hodně?

Kdybychom si nevěřili, tak tady nejsme. Jdeme do toho zápasu s tím, že chceme vyhrát. Popereme se tam, na hřišti umřeme a uvidíme, jestli to bude stačit. Doufám, že ano.